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1 Mayıs’ta kazada ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 15:52 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa’ya giden işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 işçi için gıyabi cenaze namazı kılındı.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa’ya giden işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

1 Mayıs’ta kazada ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa’ya giden işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 işçi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa’ya giden işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazının ardından Balıklıgöl platosunda bir araya gelen Hak-İş ve Memur-Sen üyeleri ile çok sayıda vatandaş, kazada hayatını kaybedenler için dua etti.
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden önceki gün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa’ya giden işçileri taşıyan otobüsün bir otomobile çarparak devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralanmıştı.

1 Mayıs’ta kazada ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

1 Mayıs’ta kazada ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

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