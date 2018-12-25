HABER

"1. Mehmet Ali Özel Fotoğraf Yarışması"nda ödüller verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 21:11 | Son Güncelleme

Yarışmada birinciliği, 111 oy ile Ejder Kuylucu'nda çektiği fotoğrafla Yaman Özak aldı

İSTANBUL (AA) - "1. Mehmet Ali Özel Fotoğraf Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye Mağaracılık Federasyonunun gelenekselleştirmeyi planladığı "1. Mehmet Ali Özel Fotoğraf Yarışması"na katılan ve dereceye giren fotoğrafçılar, Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonunda düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Türkiye'nin her yerinden 19 mağara fotoğrafçısının toplam 51 fotoğraf ile katıldığı yarışmada, 151 mağaracı oy kullandı ve Mağaracılık Federasyonunun bastırdığı 2019 yılı takvimine girecek 12 fotoğrafı belirledi.

Birincilik 111 oy ile Yaman Özak'ın Ejder Kuylucu'nda çektiği fotoğrafa, ikincilik Ender Usuluoğlu'nun ABD'nin Alabama eyaletindeki Valhalla Mağarası'nda çektiği fotoğrafa, üçüncülük ise Silifke'deki Gilindire Mağarasında çektiği su altı fotoğrafı ile Ali Ethem Keskin'e verildi.

Dereceye giren fotoğraflarla hazırlanan Mağaracılık Federasyonu takviminden elde edilecek gelir, Mağara Kurtarma Ekibi yararına kullanılacak.

Yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerine ödüllerini Mehmet Ali Özel’in kardeşleri Yunus Emre Özel ve Ayşegül Özel verdi.

Birincilik ödülüne layık görülen, Yaman Özak, AA'ya yaptığı açıklamada, böylesine anlamı bir ödüle sahip olmanın mutlululuğunu yaşadığını söyledi.

Türkiye Mağaracılık Federasyonunun, her türlü mağaracılık etkinliklerini organize etmek amacıyla gönüllü olarak bir araya gelmiş 7 derneğin ve 9 üniversite kulübünün oluşturduğunu dile getirerek, Mağara Kurtarma Komisyonunun ise Türkiye'de yapılan gönüllü mağara kurtarma çalışmalarının temsilcisi olduğunu kaydetti.

Özak, yarışmanın Türkiye'nin önde gelen mağara fotoğrafçılarından Mehmet Ali Özel'in anısına düzenlendiğini hatırlatarak, "Mehmet Ali, Boğaziçi Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübünün Türkiye'nin en derin mağarasını araştırırken yerin 1200 metre altında bir sel felaketi sonucu hayatını kaybeden üyesiydi. Henüz 21 yaşında, keşif uğruna çıktığı yolculukta aramızdan ayrılan Mehmet Ali, aynı zamanda İTÜ fizik bölümünde okuyor, hayatın her alanında bilinmeyenleri çocuksu bir merakla öğrenmek için çalışıyordu." diye konuştu.

Alkollü sürücünün şubeye gelen arkadaşı da alkollü çıktıAlkollü sürücünün şubeye gelen arkadaşı da alkollü çıktı
Kar yağışı Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da etkili olduKar yağışı Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da etkili oldu
Hastanede korkunç olay!Hastanede korkunç olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1. Mehmet Ali Özel Fotoğraf Yarışması Yaman Özak

En Çok Okunan Haberler

2019 asgari ücret belli oldu

2019 asgari ücret belli oldu

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

Esad güçleri Menbiç'in Arimah beldesine girdi

Esad güçleri Menbiç'in Arimah beldesine girdi

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Peş peşe uyarılar gelmişti! İstanbul'da kar alarmı

Peş peşe uyarılar gelmişti! İstanbul'da kar alarmı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 ilde eğitime kar engeli! Hangi illerde okullar tatil edildi?

5 ilde eğitime kar engeli!

Doğurduğu bebeği hastanedeki çöp kutusuna atıp kaçan kadın yakalandı

Hastanede korkunç olay!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Menbiç' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Menbiç' açıklaması

İstanbul'da metroda intihar! Seferler durdu

İstanbul'da metroda intihar! Seferler durdu

TBMM'de Afganistan tezkeresi kabul edildi

Afganistan tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından RTÜK'e Halk TV şikayeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından RTÜK'e Halk TV şikayeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.