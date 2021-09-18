HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 1 metre boyunda 14 kilo! Balığı gören ''bana satın'' dedi ama...

1 metre boyunda 14 kilo! Balığı gören ''bana satın'' dedi ama...

18.09.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehirli amatör balıkçılar, Sapanca gölünde 1 metre 10 santimetre uzunluğunda 14 kilogram ağırlığında sazan balığı tuttu. Büyük sevinç yaşayan balıkçılara oradan geçen bir vatandaş balığı kendisine satması yönünde teklifte bulundu.

Amatör olta balıkçıları Berkan Buluşlu ve Mertcan Çora, Sakarya'daki Sapanca gölüne balık avlamak için gitti. Üç gün boyunca göl kenarında sazan avı için kamp yapan Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) üyesi olan ikili, 1 metre 10 santimetre uzunluğunda ve 14 kilogram dev bir sazan yakaladı. Balıkçılar, dev sazan balığını yakaladıkları anları cep telefonları ile kayda aldı. Oldukça mutlu olan balıkçılar, hatıra fotoğrafı çekindikten sonra balığı doğal yaşamına tekrar bıraktı.

''BALIĞI SATIN TEKLİFİ''

Öte yandan sazan balığının göle geri bırakılması esnasında oradan geçen bir vatandaş ‘Bu balığı bana satın’ diyerek teklifte bulundu. Balıkçılardan Mertcan Çora ise teklifi kabul etmeyip, "Avlanma amacımız yemek için değil. Balığı göle bırakalım ki sonra tekrar tutalım" dedi.

Screenshot_2

''BALIĞIN BİZLERE YAŞATTIĞI MUTLULUK TARİF EDİLEMEZ''

Öte yandan tuttukları dev balık hakkında konuşan amatör olta balıkçısı Berkan Buluşlu, yakaladıkları anın çok özel olduğuna değindi. Yaşadıkları mutluluğun tarif edilmez olduğunu belirten Buluşlu, “Bizim için çok güzel bir anı oldu. Baştan sona balığı yakalamamız ve geri salmamız çok güzel ve özel duygular hissettirdi bize. Balığı yakalamaktan çok yaşam alanına iade etmemiz bizi daha çok mutlu etti. Böylesine güzel bir balığın bizlere yaşattığı mutluluk tarif edilemez. Bilinçli yapılan avcılığın bizlere ve ülkemize kazanım olduğunu unutmayalım. Bu güzellikteki bir balığı yakalayıp tekrar doğal yaşam alanına bıraktığımız için çok mutluyuz. Umarım bu mutluluğu herkes yaşar” diyerek temennide bulundu.

Screenshot_3

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mezarlıkta tüyler ürperten görüntü! Taşların arasından çıktıMezarlıkta tüyler ürperten görüntü! Taşların arasından çıktı
Türk 'Iron Man' bunu da yaptı! Derisinin altına yerleştirildiTürk 'Iron Man' bunu da yaptı! Derisinin altına yerleştirildi
İzmir’de feci kaza! Belediye otobüsü ile TIR çarpıştı: 12 yaralıİzmir’de feci kaza! Belediye otobüsü ile TIR çarpıştı: 12 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj: Akbil'imi bile sen dolduruyordun...

Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj: Akbil'imi bile sen dolduruyordun...

Şenol Güneş'in alacağı tazminat belli oldu! Tepki yağıyor

Şenol Güneş'in alacağı tazminat belli oldu! Tepki yağıyor

Dünyayı korkutan sıcaklık uyarısı: Felaket yolda

Dünyayı korkutan sıcaklık uyarısı: Felaket yolda

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

Menderes'in idamını fotoğraflamıştı! Yıllar sonra açıkladı: 15-20 gün uyuyamadım

Menderes'in idamını fotoğraflamıştı! Yıllar sonra açıkladı: 15-20 gün uyuyamadım

2 liralık 'Pes' dedirten fırsatçılık

2 liralık 'Pes' dedirten fırsatçılık

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Veterinere cinsel istismar davasında yeni gelişme! Cezası belli oldu

Veterinere cinsel istismar davasında yeni gelişme! Cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.