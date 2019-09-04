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1 metrelik oltayla 2 adet 20 kiloluk dev sinarit yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 11:20 | Son Güncelleme

Av sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçıların dışında olta meraklıları da denize açıldı.

1 metrelik oltayla 2 adet 20 kiloluk dev sinarit yakaladı

Av sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçıların dışında olta meraklıları da denize açıldı. Bursa’dan Güney Ege’nin serin sularına açılan olta balıkçıları 20 kilogram ağırlığında 2 adet dev sinarit yakaladı. Bursalı avukatın 5 metrelik tekneye çekmeye çalıştığı dev sinaritler bir başka balıkçı tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Adli tatilinin büyük bir bölümünü Göcek’teki teknesinde geçiren Bursalı ünlü avukat Osman Orhan, av yasağının kalkmasıyla birlikte denize açıldı. Yanında bulunan bir başka avukat arkadaşı ile birlikte Göcek’in serin sularına avlanan Orhan’ın 1 metre uzunluğundaki özel karbon oltasına yarım saat arayla trança olarak bilinen 20 kilo ağırlığında 2 adet sinarit balığı takıldı. Balığın oltaya vurmasıyla birlikte teknede yoğun bir mücadele başladı. Bursalı avukat ipi koparmadan balığı tekneye çekebilmek için yoğun bir çaba sarf etti.
Yaklaşık 20 dakika ter döken Osman Orhan balığı tekneye güçlükle alabildi. 20 metrelik balıkla hatıra fotoğrafı çektiren Bursalı avukat oltasını 2. kez denize attığında yaklaşık 20 kiloluk bir sinarit daha yakaladı. 2. balığı da tekneye çeken Orhan, ’kuzu bunlar kuzu kuzu’ dediği balıklarla birlikte fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştı.

Trança
Mercan ailesinden ve fangri ile aynı türdendir. Ege’nin ünlü balığıdır. Sıcak ve ılık denizlerin 20-25 metre derinlerinde yosun ve bitki örtülü kumluk veya taşlıklarda tek başına yaşar. Boyu 30-50 trança balığı çok kuvvetli ve sert bir balık olan sinaritin büyükleri olup 15-20 kilo arasındadır. Boyları 1 metreyi bulur. Akdeniz, Ege ve Marmara denizlerimizde bulunan sinaritler yazın sığ, taşlık ve kırmalık sahillere yaklaşırlar. Kışları ise açık sularda taşlar arasındaki büyük kovuklara çekilirler. Olta avcılığı en zevkli balıklardan biridir. Eti de çok lezzetli olan sinaritin gövdesi elips şeklindedir. Çok kuvvetli çenesi olduğu için koni biçimindeki dişleriyle iğneleri kolaylıkla açar veya kırar. Gövdesi iri pullarla örtülü olup, sırtı ve yanlan pembe-sarıdır. Karnı ise beyazdır. Sinaritler ilkbaharda ürerler ve küçük sürüler halinde yaşarlar. Av sırasında kullanılan başlıca yemler karides, çağanoz, yengeç, sübye, kalamar, iskorpit, gelin balığı, zargana, hani, izmarit, tekir, gelincik, kaya, uskumru vonosu, istavrit, sardalya, hamsi ve kolyozdur. Av şekline göre bu yemler canlı veya cansız olarak kullanılır.

1 metrelik oltayla 2 adet 20 kiloluk dev sinarit yakaladı

1 metrelik oltayla 2 adet 20 kiloluk dev sinarit yakaladı

1 metrelik oltayla 2 adet 20 kiloluk dev sinarit yakaladı

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