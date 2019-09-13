Antalya Valisi Münir Karaloğlu, iki ülke arasında turizmin giderek gelişme gösterdiğini belirterek, "Bize gelen turist sayısı 250 bin, geride daha 1 milyar 300 milyon Hintli var, biz hepsine talibiz." dedi.

Vali Karaloğlu, makamında görüştüğü Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'yı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Hindistan'ın büyük bir potansiyele sahip bulunduğunu vurgulayan Karaloğlu, burasının nüfus olarak da dünyanın en kalabalık ülkesi olduğunu hatırlattı.

İki ülke arasındaki siyasi, politik ilişkilerin her geçen gün arttığını belirten Karaloğlu, "Hindistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi olması dünya barışı açısından da önemli. Bu güzel politik ilişkilerin ekonomik ilişkilere tam yansıdığı söylenemez. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 9 milyar dolar civarında ama bunun büyük çoğunluğu Türkiye'nin Hindistan'a bağlı bir dış ticaret hacmi var." diye konuştu.

Turizm ilişkileri açısından geçen sene bir sıçramanın söz konusu olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti: