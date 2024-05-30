HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 1 milyar doların üstünde haksız kazanç! Bakan Yerlikaya duyurdu: 127 gözaltı

1 milyar doların üstünde haksız kazanç! Bakan Yerlikaya duyurdu: 127 gözaltı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.05.2024 11:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ankara merkezli 21 ilde 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden 'Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik 'SİBERGÖZ-42' operasyonları düzenlendi. 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.

1 milyar doların üstünde haksız kazanç! Bakan Yerlikaya duyurdu: 127 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen “Sibergöz-42” operasyonlarında “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden sıfır risk ile yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen 127 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

2

OPERASYON YAPILAN İLLER

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen “Sibergöz-42” operasyonlarında “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden sıfır risk ile yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen 127 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yerlikaya paylaşımında, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu “nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması” suçlarına yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun’da düzenlenen operasyonlar sonucunda 1 milyar TL değerinde 177 adet taşınmaz ve 61 adet taşınır mal varlığına, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetti.

3


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Havalar ısındı, tatil sezonu açıldı!Havalar ısındı, tatil sezonu açıldı!
İzmir'deki EFES-2024 tatbikatı tam gaz devam ediyor: Hedefler tam isabetle vuruldu!İzmir'deki EFES-2024 tatbikatı tam gaz devam ediyor: Hedefler tam isabetle vuruldu!
A101'e Adidas Superstar ve New Balance modelleri geliyor! A101'e Adidas Superstar ve New Balance modelleri geliyor!
Anahtar Kelimeler:
Ankara operasyon
En Çok Okunan Haberler
Sınırda askeri kamuflajlı araçla kaçakçılık! Tam 7 ay sürmüş, kişi başı 3 bin dolar almışlar... Aralarında emekli askerler de var

Sınırda askeri kamuflajlı araçla kaçakçılık! Tam 7 ay sürmüş, kişi başı 3 bin dolar almışlar... Aralarında emekli askerler de var

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz 'FETÖ' buluşması! Kadınlar birbirine sarılarak para verdi

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz 'FETÖ' buluşması! Kadınlar birbirine sarılarak para verdi

1 milyon 670 bine aldığı sıfır araç boyalı çıktı! Firma hatasını kabul etti ama sadece 35 bin lira teklif etti

1 milyon 670 bine aldığı sıfır araç boyalı çıktı! Firma hatasını kabul etti ama sadece 35 bin lira teklif etti

Başsavcı ile avukat arasında tuvalet kavgası! Kazanan belli oldu

Başsavcı ile avukat arasında tuvalet kavgası! Kazanan belli oldu

Emekliye en düşük maaşta rakamı açıkladı

Emekliye en düşük maaşta rakamı açıkladı

"1 TL'ye satılık ev" bakanlığı harekete geçirdi, düğmeye basıldı!

"1 TL'ye satılık ev" bakanlığı harekete geçirdi, düğmeye basıldı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.