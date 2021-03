1 milyar dolarlık servetin sebebi o isimmiş! 'Kim'in yatak odası kasetleri değil...'

Keeping Up With The Kardashians'ın en popüler olduğu dönemlerde, ailenin bu kadar tanınmasının ve merak uyandırmasının en önemli nedeninin Kim Kardashian ve hatta onun basına da sızan yatak odası kasedi olduğu konuşuluyordu. Elbette ailenin popülaritesinde bunun da hatırı sayılır etkisi var. Ama Kardashian- Jenner ailesini bugünlere taşıyan reality şovun temelleri Kourtney Kardashian tarafından atıldı.

Cathy Griffin ve Dylan Howard'ın kaleme aldığı Dirty Sexy Money: The Unauthorized Biography of Kris Jenner adlı kitabın ileri sürdüğüne göre ailenin bugünkü durumuna ulaşması için ilk adımı atan kişi Kourtney Kardashian .

YAPIMCILARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Kitaba göre bunu sağlayan da Kourtney Kardashian'ın kamera karşısına geçtiği Filthy Rich: Cattle Drive adlı reality şov. Kourtney Kardashian, bu şovda yapımcı Brady Connell'ın da dikkatini çekti. Programa adanmışlığı, çalışma biçimiyle tam puan aldı Kardashian. Bu şov kısa ömürlü oldu ama bittikten sonra Kourtney Kardashian, Connell ile bir toplantı yapmak istediğini söyledi.

Bu toplantıya da kız kardeşleri Kim ya da Khloe yerine Filthy Rich: Cattle Drive adlı şovda birlikte kamera karşısına geçtiği Courtenay Semel ile birlikte gitti. Kourtney'in önerdiği reality şov fikri Connell'a pek çekici gelmedi ama genç kadının annesi Kris Jenner'ın bu alandaki arayışlarına bir yol açtı. O dönemde The Hills adlı benzer bir programda kamera karşısına geçen Kardashian ailesinin tek erkek kardeşi Bob, seyircinin tanıdığı bir yüzdü.

Kourtney Kardashian'ın da girişimiyle, aile birlikte rol alacakları bir reality şov'un iyi bir fikir olduğu konusunda birleşti.

Yapımcı John Ferriter'ın Dirty Sexy Money: The Unauthorized Biography of Kris Jenner adlı kitapta yer alan anlatımlarına göre de Keeping Up With The Kardashian'a TV dünyasının kapılarını açan Kourtney Kardashian oldu.