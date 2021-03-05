1 milyar dolarlık servetin sebebi o isimmiş! 'Kim'in yatak odası kasetleri değil...'

Herkes Kardashian- Jenner ailesini şöhrete ve toplamda 1 milyar dolarlık servete kavuşturan kişinin Kim Kardashian olduğunu düşünse de gerçeğin pek de öyle olmadığı ortaya çıktı. En azından ilk adamı atan ve sadece üyelerini değil onların hayatına girenleri de şöhrete ve servete karıştıran kişi tek başına Kim Kardashian değil.

Cathy Griffin ve Dylan Howard'ın kaleme aldığı Dirty Sexy Money: The Unauthorized Biography of Kris Jenner adlı kitabın ileri sürdüğüne göre ailenin bugünkü durumuna ulaşması için ilk adımı atan kişi Kourtney Kardashian.

Yani Kris Jenner'ın Robert Kardashian ile ilişkisinden dünyaya gelen dört çocuğunun en büyüğü ve kız kardeşlerin en sessizi.

TEMELLERİNİ O ATTI

Keeping Up With The Kardashians'ın en popüler olduğu dönemlerde, ailenin bu kadar tanınmasının ve merak uyandırmasının en önemli nedeninin Kim Kardashian ve hatta onun basına da sızan yatak odası kasedi olduğu konuşuluyordu. Elbette ailenin popülaritesinde bunun da hatırı sayılır etkisi var. Ama Kardashian- Jenner ailesini bugünlere taşıyan reality şovun temelleri Kourtney Kardashian tarafından atıldı.