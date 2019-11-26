HABER

1 milyar Euro'luk müze soygununun görüntüleri yayınlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.11.2019 11:52 | Son Güncelleme

Almanya’nın Dresden kentinde bulunan ve Avrupa’nın en eski müzelerinden biri olan Grünes Gewölbe Müzesi’nde gerçekleşen yaklaşık 1 milyar Euro değerindeki tarihi eser soygununun görüntüleri yayınlandı.

Alman medyasında yer alana haberlere göre, elektrik devresini yangın çıkararak etkisiz hale getiren hırsızların müzeye giriş görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızların elekriiğin kesik olduğu anlarda el feneri kullandığı, mücevherlerin bulunduğu camdan yapılmış dolabı ile kırdıkları ve üç mücevher koleksiyonunu çaldıkları görüldü.

5ddcd25d55427f1460b438e3

Güvenlik kamerasına yansıyan soygunda hırsızların iki kişi olduğu ve hırsızlardan birinin elinde baltayla cam dolabı kırdığı görülüyor.

5ddcd25d55427f1460b438ef

Müzedeki eserlerin 1723-730 yılları arasında Saksonya Elektörü Güçlü August dönemine ait olduğu belirtildi.

5ddcd25d55427f1460b438f3

Mücevher, altın, gümüş ve değerli taşlar ve çeşitli materyallerden yapılmış 3 bin civarındaki eser müzedeki on salonda sergileniyordu.

KAYNAK: DHA

Daha sağlıklı bir hayat için hareket etmeye dair birkaç önemli bilgiDaha sağlıklı bir hayat için hareket etmeye dair birkaç önemli bilgi
Kadın gardiyan mahkumla 'uygunsuz ilişki' yaşadı!Kadın gardiyan mahkumla 'uygunsuz ilişki' yaşadı!
Kurtarılma videosunu milyonların izlediği koala öldüKurtarılma videosunu milyonların izlediği koala öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
milyar euro müze soygun görüntü

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyaca ünlü 'Yeşil Kasa' müzesi soyuldu! 'Onların değerini hesaplamak imkansız'

Dünyaca ünlü 'Yeşil Kasa' müzesi soyuldu! 'Onların değerini hesaplamak imkansız'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Ve ameliyat masasına yattı! Kolundan bu çıktı

Ve ameliyat masasına yattı! Kolundan bu çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

Kadın gardiyan mahkumla 'uygunsuz ilişki' yaşadı!

Kadın gardiyan mahkumla 'uygunsuz ilişki' yaşadı!

Aşırı miktarda güneş kremi nedeniyle 10 kaburgası kırıldı

Güneş kremi nedeniyle 10 kaburgası kırıldı

Rahibe aşık oldu, 400 yıllık manastırın sonu geldi!

Rahibe aşık oldu, 400 yıllık manastırın sonu geldi!

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Hindistan'da hastanın 7,4 kilogramlık böbreği alındı

Hindistan'da hastanın 7,4 kilogramlık böbreği alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.