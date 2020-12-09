1 milyar sterlini çalışanlarına dağıttı, 74 kişiyi milyoner yaptı

Manchester merkezli The Hut Group’un sahibi Matt Moulding, yaklaşık 430 çalışanına 1 milyar sterlin değerinde hisse dağıttı.

Matt Moulding, Manchester merkezli The Hut Group’un sahibi.





48 yaşındaki patron, tuvaletin dışarıda olduğu bir evde doğdu.





Şu an 48 yaşında olan Matt Moulding, çalışma hayatına bulaşık yıkayarak başladı. Okuldan kaçtığı için üniversiteden atıldı ve bir fabrikada çalışmaya başladı.

Ardından online olarak CD satmaya çalışan Moulding daha sonra perakendeciler için web siteleri kurmaya başladı.

Moulding’in şu an MyProtein ve Lookfantastic gibi güzellik ve beslenme ürünleri sattığı markalarının yaklaşık değerinin 5 milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor.

Şirket sekreteri ve depo personeli de dahil olmak üzere çalışanlarını büyük bir ödemeyle ödüllendiren Moulding “İngiliz şirket tarihindeki diğer tüm şirketlerden daha fazla milyoner yarattık. Hisseler tamamen hediye edildi ve kimse karşılığında bir şey ödemek zorunda bırakılmadı. Pek çok hayatı değiştirdik” dedi.

Şirketin yöneticilerinden şöförüne tüm personel bu hisselerden payını aldı, ancak henüz dağıtılmamış 175 milyon sterlin değerinde hisse bulunuyor.