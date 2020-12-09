1 milyar sterlini çalışanlarına dağıttı, 74 kişiyi milyoner yaptı

Manchester merkezli The Hut Group’un sahibi Matt Moulding, yaklaşık 430 çalışanına 1 milyar sterlin değerinde hisse dağıttı.
Matt Moulding, Manchester merkezli The Hut Group’un sahibi.
48 yaşındaki patron, tuvaletin dışarıda olduğu bir evde doğdu.
Şu an 48 yaşında olan Matt Moulding, çalışma hayatına bulaşık yıkayarak başladı. Okuldan kaçtığı için üniversiteden atıldı ve bir fabrikada çalışmaya başladı.
Ardından online olarak CD satmaya çalışan Moulding daha sonra perakendeciler için web siteleri kurmaya başladı.
Moulding’in şu an MyProtein ve Lookfantastic gibi güzellik ve beslenme ürünleri sattığı markalarının yaklaşık değerinin 5 milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor.
Şirket sekreteri ve depo personeli de dahil olmak üzere çalışanlarını büyük bir ödemeyle ödüllendiren Moulding “İngiliz şirket tarihindeki diğer tüm şirketlerden daha fazla milyoner yarattık. Hisseler tamamen hediye edildi ve kimse karşılığında bir şey ödemek zorunda bırakılmadı. Pek çok hayatı değiştirdik” dedi.
Şirketin yöneticilerinden şöförüne tüm personel bu hisselerden payını aldı, ancak henüz dağıtılmamış 175 milyon sterlin değerinde hisse bulunuyor.
İş insanı olan Moulding, son derece lüks bir hayat yaşıyor.
Moulding ve ailesinin mal varlığının milyarlarca sterlin olduğu tahmin ediliyor.
Moulding’in şirketi THG küresel bir perakende merkezi olup, güzellik ve sağlık ürünlerinin satıldığı 200 web sitesi bulunuyor. Şirket ayrıca Nestle ve Coca-Cola gibi dünya devlerine teknoloji lisansı veriyor. Çalışanlar, şirketin kurulduğu 2004 yılından bu yana şirket hisselerinin beşte birinden fazlasıyla ödüllendirildi.
The Sunday Times’ın zenginler listesine göre Moulding ve ailesinin mal varlığı 960 milyon sterlin değerinde.
Dört çocuk babası olan Moulding kendini bir işkolik olarak tanımlıyor ve tüm işlerini neredeyse tek bir cep telefonuyla yönettiğini belirtiyor.
Uzun çalışma saati boyunca 20 bardak kahve içtiğini söyleyen Moulding, zorlu iş temposuna rağmen spor yapmayı ihmal etmiyor.
Moulding Covid yardım çalışmalarında kullanılmak üzere 10 milyon sterlin, salgında ön saflarda çalışanlar için de 2 milyon sterlin değerinde kişisel koruyucu ekipman bağışladı.