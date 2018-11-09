"1 milyon 125 bin dijital materyal inceledik"

SERTAÇ BULUR / ORHAN ONUR GEMİCİ - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı İhsan Erdoğan, "15 Temmuz'dan bu yana siber suçlarla mücadele birimlerine 1 milyon 725 bin civarında materyal intikal ettirildi. Bu materyallerin 1 milyon 125 bin civarındaki kısmının incelemesini tamamladık." dedi.
Suç soruşturmalarına konu olan dijital materyallerdeki verilerin tespiti, yargı yolunun daha sağlıklı işlemesi açısından büyük önem taşıyor.
Soruşturmalarda ele geçirilen her türlü dijital materyal, içindeki verilere ulaşılıp "maddi delil" niteliğine kavuşturulmak üzere EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına getiriliyor.
Dairenin uzman personelince modern teknolojinin son ürünü cihazlarla incelenen materyallerde tespit edilen veriler, rapor haline getirilerek ilgili makamlara gönderiliyor.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı İhsan Erdoğan, terör örgütü soruşturmalarının yanı sıra yasa dışı bahis, çocuk istismarı, banka kartları dolandırıcılığı gibi birçok suça ilişkin materyalin incelenmek üzere kendilerine ulaştırıldığını söyledi.
- "Tüm aşamalar kamerayla kaydediliyor"
Materyallerin kendilerine ulaşmasıyla birlikte yürütülen aşamaları anlatan Erdoğan, delil kabul sürecinde bütün bunların görüntülü kaydedildiğini belirtti.
Birime getirilen materyallerin incelendiği süreyle ilgili bilgi veren Erdoğan, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki adli bilişim şube müdürlüklerindeki personelin daha önce bilişim alanında çalışmış olmasına dikkat edildiğini ve uzmanlık eğitimi verildiğini kaydetti.
- "1 milyon 725 bin dijital materyal intikal ettirildi"
Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen operasyonlarda cep telefonu, tablet, flaş bellek gibi çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini belirterek, "15 Temmuz'dan bu yana siber suçlarla mücadele birimlerine 1 milyon 725 bin civarında dijital materyal intikal ettirildi. Bu materyallerin 1 milyon 125 bin civarında olan kısmının incelemesini tamamladık. Bunların 600 binini de 2018 içinde bitirdik. Bu, önemli bir rakam, önemli bir başarı." diye konuştu.
Erdoğan, siber suçlarla mücadelede kullanılmak üzere milli ve yerli yazılım çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, "Kullanılan yazılım ve donanımlar çoğunlukla yabancı menşeili. Onun için oldukça yüklü yatırımlar gerektiriyor. Özellikle adli bilişim kısmında yüksek konfigürasyonlu (yapılandırma) workstation (iş istasyonu) kullanmamız gerekiyor. Bu konuda ilgili birimlerimiz nezdinde yerli ve milli yazılımların geliştirilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
- "Sistemlerimize dışarıdan bağlantı söz konusu değil"
Birimlere gelen materyallerin genellikle bozulmuş ya da tahrip edilmiş olduğuna dikkati çeken Erdoğan, inceleme aşamasına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Burada kesinlikle sistemlerimize hiçbir müdahale ya da dışarıdan bağlantı söz konusu değil. Bunu kendi 'intranet' ağımıza bile bağlamıyoruz. Tamamen bağımsız, offline (çevrim dışı) çalışan sistemler. Sadece materyal ve cihaz üzerinden işlemler yapılıyor. İncelemeler, imaj işlemleri ve export (dışa aktarma) işlemleri yapıldıktan sonra rapor haline getiriliyor. Sadece ilgili birimlere ve muhatabına iletiliyor."
Erdoğan, incelenen materyallerde ulaşılan verilerin "maddi ve itiraz edilemeyecek delil" niteliğinde olmasından dolayı başta FETÖ/PDY olmak üzere suç ve suçluyla mücadeleye sağladığı katkının önemli olduğunu vurguladı.
- Materyallerin İsrailli firmaya teslim edildiği iddiaları
FETÖ/PDY başta olmak üzere soruşturmalarda ele geçirilen materyalin incelenmesi için İsrailli firmaya teslim edildiği iddialarına da değinen Erdoğan, "Bu konu tamamen dayanaktan yoksun, yanlış bilgilendirmeyi içeren bir konu. Kesinlikle böyle bir şey mümkün değil. Kullandığımız yazılımlar 'offline' olarak çalışan, hiçbir bağlantısı olmayan, her aşaması mutlak surette kayıt altına alınan, itiraz olması durumunda ileri sürülebilecek düzeyde kaydedilen bir sistemde çalışıyoruz. Bunların dışarıya, yabancı bir yere verilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz." şeklinde konuştu.
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