"1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli İstihdam Seferberliği ile ocak-eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sahaya inerek 81 ilde işverenlerle bir araya geldiklerini belirtti.

Başta ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları olmak üzere, 81 ilde düzenlenen 769 bilgilendirme toplantısında 50 bin 160 işverenle bir araya gelerek teşvikleri ve hizmetleri tanıttıklarını aktaran Selçuk, Türkiye genelinde yürütülen toplam 906 organizasyonda 133 bin 620 katılımcının ağırlandığını ifade etti.

Bu çalışmaların işe yerleştirme rakamlarına da olumlu yansıdığının altını çizen Selçuk, 2018'in ocak-eylül döneminde 863 bin 375'i özel sektör iş yerlerinde olmak üzere, 868 bin 375 kişinin işe yerleşmesine aracılık edildiğine dikkati çekti.

Bakan Selçuk, "Milli İstihdam Seferberliği ile 2019'un ocak-eylül döneminde ise 1 milyon 122 bin 724 kişisi özel sektörde olmak üzere, 1 milyon 129 bin 729 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik. 2018 yılının aynı dönemine kıyasla özel sektör işe yerleştirme sayımızı yüzde 30 oranında artırarak büyük bir başarıya imza attık." bilgisini paylaştı.