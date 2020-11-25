1 milyon 200 bin liralık çeki çalan zanlılar adliyeye sevk edildi

Diyarbakır’da geçtiğimiz gün bir aracın kapısını açıp içinde 1 milyon 194 bin 500 liralık çekin bulunduğu çantayı alıp kayıplara karışan 3 zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Bağlar ilçesi İskanevleri semti Karacadağ Caddesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Ömer Baytar 34 BKH 792 plakalı aracı ile bayilerden tahsilat yapmak için bölgeye geldi. Daha önce tahsilat yaptığı paralar ve içinde 1 milyon 194 bin 500 liralık çekin de bulunduğu çantayı aracın içinde bırakan Baytar, çevredeki bayilerden tahsilata devam etti. Bu sırada kendisini takip eden motosikletli 2 kişiden biri, park edilen aracın etrafında keşif yaptı. Bir süre sonra şahıslardan biri aracın kapısını açarak içinde 1 milyon 194 bin 500 liralık çekin bulunduğu bulunduğu çantayı alıp uzaklaştı. Hırsızların keşfi ve rahat tavırlarla gerçekleştirdiği olay, mobeseye yansıdı.

Olayla ilgili Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yeri ve çevresinde yapılan çok yönlü çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren 3 kişinin Ş.İ., A.B. ve R.T. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar dün Bağlar ilçesi, Nükhet Coşkun caddesi üzerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şahıs, adliyeye sevk edildi.

