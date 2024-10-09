1 milyon 300 bin dolar para verdi "Aptallık ne kelime! Oscar'ı verilse azdır" Spor salonunda tanıştı, hayatı alt üst oldu

Yüksek kar vaadine aldanıp dolandırıldığı ileri süren iş kadını Betül Kulaklı, verdiği 400 bin TL'nin 9 ay sonra 11 milyon TL olacağı yalanına inandı ve hayatı kabusa döndü. Kulaklı, başına gelenleri anlattı.

ATV Haber'de yer alan habere göre; iş insanı Betül Kulaklı "Aptallık ne kelime! Aptallığın Oscar'ı verilse azdır yaşadığım şu duruma" ifadelerini kullandı. Yüksek kar vaadine kandı, hayatı kabusa döndü. Kulaklı "2023, 11 Mayıs'ında verdiğim parayla birlikte yaklaşık 1 milyon 300 bin dolar para vermiş oldum" şeklinde konuştu. 2020 yılında çocuklarıyla İngiltere'den Türkiye'ye dönen Betül Kulaklı, bu parayı spor salonunda tanıştığı ve finans uzmanı olduğunu söyleyen A.K.'ye verdi, sözde parasına para katılacaktı.

Betül Kulaklı, "Ağustosta size bunu 11 milyon olarak verebiliyoruz. Siz tek başınıza katılsanız bu katlamaları alamazsınız ama biz yedi kişilik bir havuz yaptık, havuz nedeniyle siz bu katlamalara ulaşacaksınız. Ek paraları da verirsem o 11 milyonun 66 milyon liraya çıkacağını vadetti bana" ifadelerini kullandı.

Vaatlerin ardı arkası kesilmedi. Talihsiz kadın da hayalindeki evi alabilmek için hepsine inandı. Kulaklı "Ben bir evim olsun, torunlarım gelsin ileride..." dedi.

Kulaklı'nın son dönemde en çok baktığı fotoğraf da, dolandırıldığını iddia ettiği kişinin düğününde şahitlik yaptığının bir anısı. Ancak o düğün fotoğrafı ona kandırıldığını hatırlatıyor. Kulaklı "2022'de düğününü yaptı ve ben bu insanın nikah şahitliğini yaptım." şeklinde konuştu.

"SAVCILIĞA ŞİKAYETİMDEN SONRA TEHDİTLER BAŞLADI"

Amerikan fonları sayesinde 400 bin TL'yi milyonlara çıkaracağını vadeden A.K. bunu hiçbir zaman gerçekleştirmedi. Kulaklı "Olumlu cevap alamadım ve o beyefendi dedi ki 'siz dolandırılmışsınız hanımefendi'" ifadelerini kullandı. Parayı geri alamayacağını anlayan 57 yaşındaki kadın hukuki süreç başlattı. Kulaklı "Savcılığa şikayetimden sonra da tehdit telefonları, ölümle tehdit, bir anneyi neyle tehdit ederseniz, bütün bu tehditler hepsi başladı" ifadelerini kullandı.

TÜM İDDİALARI REDDETTİ

A.K. ise hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Legal bir finans şirketi olduğunu, mahkemeyi kazanacağını öne sürdü.