"1 milyon 393 bin 500 FETÖ materyalini inceledik"

ORHAN ONUR GEMİCİ/SERTAÇ BULUR - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Kerim Altıay, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili ellerinde 1 milyon 840 bin materyal bulunduğunu belirterek, "Bunların 1 milyon 393 bin 500'ünü inceleyip adli birimlere teslim etmiş durumdayız." dedi.

FETÖ/PDY soruşturmalarına konu olan dijital materyallerdeki verilerin tespitine ilişkin çalışmalar, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki uzman personel tarafından yürütülüyor.

Soruşturmalar kapsamında ele geçirilen ve aralarında tahrip edilenlerin de bulunduğu her türlü dijital materyal, alanında uzman polisler tarafından büyük bir titizlikle inceleniyor.

Bu materyallerde ulaşılan veriler, daha sonra rapor haline getirilerek ilgili makamlara teslim ediliyor.

- Başkan Yardımcısı Altıay, çalışmaları anlattı

AA muhabirine çalışmalar hakkında bilgi veren EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Kerim Altıay, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelendiği Adli Bilişim Şubesinin başarılı çalışmalarıyla gurur duyduklarını söyledi.