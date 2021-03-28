1 milyon 420 bin TL’lik vurgun yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul’da beş ilçede bulunan 7 farklı adresten toplamda bir milyon 420 bin liralık vurgun yapan dokuz şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin soygunu gerçekleştirdikten sonra adresten çıkmaya çalıştığı esnada yüksekten düşerek bacağını kırdığı ve bir diğer şüphelinin ise, 100 kiloluk kasayı tek başına kaldırarak gözlerden kaybolduğu anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipleri, 11 Nisan 2020 ve 26 Ocak 2021 tarihleri arasındaki hırsızlık olayları üzerine, meydana geldiği bölge ve civarlarında güvenlik kameralarını inceledi. Polis, 7 ayrı evde meydana gelen hırsızlığın 9 kişi tarafından yapıldığını tespit etti. Ekiplerin yaptığı titiz ve hummalı çalışmalar sonucu şüphelilerin eşkal ve kimliklerinin belirlenmesinin ardından 9 şüpheliyi yaptıkları operasyon neticesinde 24 Mart Çarşamba günü yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Ramazan K. (34), Hakan T.(35), Ahmet B.(23), Vedat G.(25), Ahmet T.(36), Murat D.(22), Ulaş U.(38), Gamze D.(21), Cemal T.(28)’in çeşitli suçlardan kayıtları olduğu belirtildi.