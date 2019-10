1 milyon 437 bin 500 TL ödüllü 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali başlıyor

“Good Bye Lenin! / Elveda Lenin!” ile dünya çapında üne kavuşan yönetmen Wolfgang Becker’in başkanlığında, İzlandalı bağımsız sinemacı Rúnar Rúnarsson, Hollandalı oyuncu Johanna ter Steege, Polonyalı yapımcı Ewa Puszczynska ve Busan Film Festivali’nin yönetmeni Jay Jeon’dan oluşan Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi’nin değerlendireceği filmler ise şöyle: Marko Škop’un “Let There Be Light / Işık, Daha Fazla Işık”, Barnabás Tóth’un “Those Who Remained / Geriye Kalanlar”, Joe Odagiri’nin “They Say Nothing Stays The Same / Zaman Her Şeyi Siler”, Dag J. Haugerud’un “Beware Of Children / Çocuklar”, Reza Mirkarimi’nin “Castle Of Dreams / Şirin’in Kalesi”, Sandra Kogut’un “Three Summers / Üç Yaz”, Dominik Moll’un “Only The Animals / Yalnızca Hayvanlar”, Atiq Rahimi’nin “Our Lady Of The Nile / Nil’in Meryem’i”, Mehdi Barsaoui’nin “A Son / Bir Oğul” ve Dana Budisavljevic’in “The Diary Of Diana B. / Diana B.’nin Hatıra Defteri”.

Antalya Film Forum’dan 530 bin TL destek

6 yıldır yeni projelerin hayata geçirilmesinde Türkiye’deki en önemli fon ve networking platformu olan Antalya Film Forum, bu yıl Kurmaca Pitching, Kurmaca Work in Progress, Belgesel Work in Progress ve Antalya’yı bir film platosuna dönüştürmeyi amaçlayan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu kategorilerinde ödüller verecek.