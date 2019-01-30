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1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 12:13 | Son Güncelleme

NİĞDE’de, bagajında bir şirkete ait 1 milyon 482 bin TL bulunan aracın dinlenme tesisinden çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma sonunda aralarında şirket çalışanlarının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) - NİĞDE’de, bagajında bir şirkete ait 1 milyon 482 bin TL bulunan aracın dinlenme tesisinden çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma sonunda aralarında şirket çalışanlarının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada paranın 1 milyon 336 bin TL'si bulundu. Para yüklü otomobili çalan maskeli hırsızın, 34 bin TL’ye otomobil aldığı, 112 bin TL ile de suç ortaklarının borçlarını ödediği ortaya çıktı.
Soygun olayı, 27 Ocak günü Ulukışla ilçesindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Dinlenme tessisinde park halinde olan ve bagajında bir şirkete ait 1 milyon 482 bin TL bulunan araç, başka bir araç ile gelen yüzü maskeli kişi tarafından çalındı. Şirket sahibi A.Z.’nin ihbarı üzerine harekete geçen polis, aracı Ankara yolunda terk edilmiş halde buldu. Bagajdaki paranın çalındığının belirlenmesi üzerine emniyet müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip yaptığı araştırmaların sonunda paranın sahibi şirketin çalışanlarının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı. H. Ş., M. Ç., E. Ş., T.Ş., A.Ş., İ.Ş., E.Ş. ve M.Ö. isimli şüphelilerin Hatay’ın İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon 336 bin TL bulundu.
OTOMOBİL ALIP, SUÇ ORTAKLARININ BORÇLARINI KAPATMIŞ
Gözaltına alınanlardan M.Ç.'nin, maske takarak aracı çalan kişi olduğu tespit edildi. M.Ç.'nin paranın 34 bin TL’si ile teyzesinin kızı S.P. adına araç satın aldığı, 112 bin TL ile bazı şüphelilerin borçlarını kapattığı ortaya çıktı. Şüpheliler Niğde Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.
EMNİYET MÜDÜRÜ: KISA SÜREDE YAKALADIK
Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kurdukları özel ekiple şüphelileri kısa süre içinde yakaladıklarını belirterek, "Mersin istikametinden Ankara istikametine giden özel bir şirkete ait araç ilimizde bir dinlenme tesisinde mola vermiş. Bu araç başka bir araçla takip edilmiş. Çalınan araç yaklaşık 500-600 metre sonra terk edilmiş. 1 milyon 500 bin lira civarındaki parayı alıp, kaçmışlar. Olay bize intikal ettikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğümüz bünyesinde özel bir ekip oluşturduk. Çok kısa sürede, hızlı bir çalışma ile bu olayı gerçekleştiren şüphelileri yakaladık. Aldıkları 1 milyon 500 bin TL civarındaki parayı İskenderun ve Arsuz ilçemizde saklamış oldukları adreslerde ele geçirdik. Konuyla ilgili 8 kişi gözaltına alınmıştır" dedi.

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1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu

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