HABER

1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 23:55 | Son Güncelleme

PARAYI, TOPRAĞA GÖMMÜŞLER Niğde'de 1 milyon 482 bin lirayı çalan H.Ş., M.Ç., E.Ş., T.Ş., A.Ş., İ.Ş., E.Ş.

PARAYI, TOPRAĞA GÖMMÜŞLER

Niğde'de 1 milyon 482 bin lirayı çalan H.Ş., M.Ç., E.Ş., T.Ş., A.Ş., İ.Ş., E.Ş. ve M.Ö. isimli şüphelilerin, parayı Hatay’ın Arsuz ilçesinde tavuk kümesinin yanına gömdüğü ortaya çıktı. Şüphelilerin gösterdiği yeri kazan polisler, paranın 1 milyon 336 bin TL'sini poşetler halinde toprağa gömülü şekilde buldu.

PARTNER‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!
Hırsız kardeşler tutuklandıHırsız kardeşler tutuklandı
1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu (2)1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.