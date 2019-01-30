1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu (2)

PARAYI, TOPRAĞA GÖMMÜŞLER
Niğde'de 1 milyon 482 bin lirayı çalan H.Ş., M.Ç., E.Ş., T.Ş., A.Ş., İ.Ş., E.Ş. ve M.Ö. isimli şüphelilerin, parayı Hatay’ın Arsuz ilçesinde tavuk kümesinin yanına gömdüğü ortaya çıktı. Şüphelilerin gösterdiği yeri kazan polisler, paranın 1 milyon 336 bin TL'sini poşetler halinde toprağa gömülü şekilde buldu.
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