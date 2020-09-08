1 milyon 500 bin lira değerinde 3 bin 356 sahte fiş ele geçirildi, 5 kişi yakalandı

Eskişehir ve Ankara illerinde farklı araç plakalarına düzenlenmiş yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde 3 bin 356 adet sahte yakıt fişi ele geçirilirken, konunun şüphelisi 5 kişi ise yakalandı.

Eskişehir Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün(KOM) koordinesinde, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen ortak operasyon neticesinde, Eskişehir ve Ankara illerinde bazı akaryakıt istasyonlarının ismini ve ticari unvanını kullanarak sahte fatura tanzim ettikleri tespit edilen 5 kişi yakalandı. Şahıslara ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, farklı araç plakalarına düzenlenmiş yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde 3 bin 356 adet sahte yakıt fiş, çok sayıda dijital ve yazılı materyallere el geçirildi.

Şüphelilerin çeşitli akaryakıt istasyonlarında temin etmiş oldukları rulo halindeki boş fişlerin üzerindeki bilgileri kullanarak bilgisayar ortamında hazırladıkları programla sahte yakıt fişi basarak belli firmalara para karşılığında sattıkları belirlendi. Sahte fişleri satın alan firmaların ise bu yolla vergi indirimlerinden yararlanarak haksız kazanç elde ederek devleti zarara uğrattıkları değerlendirildi.

