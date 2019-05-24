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1 milyon 500 bin TL ödülle aranan MLKP’nin bombacısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 10:25 | Son Güncelleme

Terörden arananlar listesinde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi Deniz kod adlı Ümit Emrah Köse, Mersin polisinin dikkati sayesinde yakalandı.Terörden arananlar listesinde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi Deniz kod adlı Ümit Emrah Köse, Mersin polisi tarafından yakalandı.

1 milyon 500 bin TL ödülle aranan MLKP’nin bombacısı yakalandı

Terörden arananlar listesinde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi Deniz kod adlı Ümit Emrah Köse, Mersin polisinin dikkati sayesinde yakalandı.
Terörden arananlar listesinde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi Deniz kod adlı Ümit Emrah Köse, Mersin polisi tarafından yakalandı. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kaydı bulunan örgüt mensubunun Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama, silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edildi.

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