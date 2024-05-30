1 milyon 670 bine aldığı sıfır araç boyalı çıktı! Firma hatasını kabul etti ama sadece 35 bin lira teklif etti

Mersin’de bayiden sıfır kilometre jip alan Mustafa Ümit Yıldız, 7 ay sonra aracını satarken sol ön çamurluğun boyalı olduğunu öğrendi. Firmanın değer kaybı olarak 35 bin lira teklifini kabul etmeyen Yıldız, olayı yargıya taşıdı.

EKSPERTİZDE ORTAYA ÇIKTI

Adana’da yaşayan 43 yaşındaki Mustafa Ümit Yıldız, geçen sene ağustos ayında Mersin’de bir bayiden 1 milyon 670 bin lira karşılığında sıfır kilometre jip satın aldı. Aracını mart ayında satmak için ilana koyan Yıldız, bir alıcıyla anlaştı ve ekspertize gitti. Yapılan incelemede aracın sol ön çamurluğunun boyalı olduğunun tespit edilmesi üzerine alıcı aracı almaktan vazgeçti. Aldığı bayiye başvuran Yıldız, yapılan kontrollerde "Sizin aracınız fabrikada boyanmış. Bu da değer kaybına yol açıyor ve 35 bin lira size ödeme yapalım" cevabını aldı. Bunu kabul etmeyip aracının sıfırıyla değiştirilmesini talep eden Mustafa Ümit Yıldız, teklifinin kabul edilmemesi üzerine avukatı aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.

"ARACIN SIFIRIYLA DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTİYORUM"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Mustafa Ümit Yıldız, “Aracımı satmaya karar verdiğinde eksperde bana aracın boyalı olduğu söylendi. Firmaya başvurdum ve inceleme yapılınca bana aracın fabrikada boyandığını söylediler. Değer kaybını ödeyebileceklerini belirttiler ama ben de onlara ayıplı mal sattıklarını söyledim. Şu anda süreç yargıya intikal etti. Ben aracımın sıfırıyla değiştirilmesini talep ediyorum” dedi.

"YALANCI DURUMA DÜŞTÜM"

Güvenilir bir markadan böyle bir araç almasına rağmen mağdur olduğunu dile getiren Yıldız, “Güvenerek araç alamayacaksak artık ne yapalım. Çok şaşırdım. Şu anda kendilerinde bütün bilgiler var. Fabrikada araç işlem görmüş. Satarken bir de ben aracı boyasız, hatasız diye ilana koydum. Gelen adama karşı da yalancı durumuna düştüm. Kötü hissettim kendimi” ifadelerini kullandı.

"KENDİ MARKALARI BİLE ARACI ALMIYOR"

Aracına ödenmesi teklif edilen 35 bin lira değer kaybının gerçek rakamı yansıtmadığını da söyleyen Yıldız, “Aracı satmaya kalktığımda çok daha fazla fiyatı düşüyor. Kendi markaları bile aracı almıyor, bu araç boyalı diyorlar. Trajik bir durum” diye konuştu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





