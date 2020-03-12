1 milyon avroluk Hint düğününü koronavirüsü bile durduramadı!

Hint düğünü organizasyonları yapan Inventum Global, gerçekleştirdiği düğünlerinden birisinin aile ve davetlilerinin geldiği Şili’de ekim ayından beri devam eden büyük halk ayaklanması, Suriye’de süren gerginlik ve tüm dünyada seyahat, havacılık, konaklama ve etkinlik sektörünü temelinden sarsan korona virüs salgınına rağmen doğru iletişim ile düğünleri Antalya’ya getirmeyi başardı.

3 gece, 4 gün sürecek!

Titanic Mardan Palace’da gerçekleşen düğünde yaklaşık 350 kişilik misafirin Şili’den getirildiği düğün için çok özel dekor ve etkinlikler hazırlandı. 4 gün 3 gece sürecek düğün için Uttamchandani ve Adwani aileleri hiçbir masraftan kaçınmadı.

Gelin Roshni Uttamchandani farklı seremonilerde giyeceği kıyafetleri, makyöz, stil danışmanı, yardımcılarından oluşan ekibi ile özel uçakla Antalya’ya geldi.

1 MİLYON AVROLUK DÜĞÜN Inventum Global kurucu ortağı Bünyat Özpak yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Hindistan'dan Şili'ye üç jenerasyon önce göçen bir aile. Şili'ye göçen ailenin üçüncü jenerasyon çocuklarının düğünü. Şili'de ekimden bu yana devam eden halk ayaklanmaları var. Bazı konularda çok zorlandık, Güney Amerika'dan, İspanya'dan, Meksika'dan misafirleri var. Ayaklanmadan çok etkilendi.”

“Şili'den Antalya'da yapılmış ilk Hint düğünü bu böyle bir özelliği var. Zorlu bir dönemde. Seyahat sektörü tarihindeki en büyük krizin yaşandığı bir dönemde çok iyi bir iletişim kurduk, endişelerini giderdik. Getirmeye başardık. 300 kişilik bir düğün, 3 gün 3 gece sürdü. Mutlu mesut düğünlerini yapıyorlar. Yüksek bütçeli, 1 milyon avro civarında.”

İPTALLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ Seyahat ve turizm sektörünün krizlerden en çok etkilenen sektörler olduğunu dile getiren Özpak, şunları söyledi:

“Etkinlik sektörü her şeyden çok etkileniyor. İki ay öncesinden etkilerini hissetmeye başladık ve hijyen önlemleri almaya başladık. Charter uçuşlarında hijyen standartlarını yukarıya çektik. Transfer arazları oteller hepsinde. Elimizden gelen bütün önlemleri alıyoruz.”

“Misafirleri doğru iletişimle ikna etmeye çalışıyoruz. Çok ciddi bir iptal dalgasıyla karşı karşıyayız. Hemen hemen ileri tarihli işler iptal olmuş durumda genel olarak sektörde. Tarihin en zorlu döneminden geçiyor. Planladığımız Hint düğünlerinin yüzde 90'ı iptal. Çok ciddi şekilde etkilenmiş durumdayız.”