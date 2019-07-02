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1 milyon dolar için cinayet işleyip, 120 lira bulabilmişler

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 12:18 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, gayrimenkul zengini Asım Bayram'ın (82) öldürülüp, parçalanan cansız bedeninin ormanlığa gömülmesiyle ilgili tutuklu 4 sanık hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

1 milyon dolar için cinayet işleyip, 120 lira bulabilmişler

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, gayrimenkul zengini Asım Bayram'ın (82) öldürülüp, parçalanan cansız bedeninin ormanlığa gömülmesiyle ilgili tutuklu 4 sanık hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. Sanıkların, evde olduğunu sandığı kasadaki 1 milyon dolar için cinayeti işlediği; ancak kasayı bulamayıp, Bayram'ın üzerindeki 120 lirayı aldığı, iddianamede yer aldı.
Kepez ilçesinde kayıp ihbarı yapılan emlak zengini Asım Bayram'ın, kaybolduktan 49 gün sonra, 15 Mart günü ormanlıkta, 8 parçaya ayrılmış cesedi toprağa gömülü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, adli kontrolle serbest bırakılırken, 4'ü de mahkemece tutuklandı. Sanıklar Murat G., Medeni Ö. ve Nihat Y. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Mevlüt S. hakkında ise 'nitelikli hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'suç delillerini yok etme, değiştirme veya saklama' suçlamasıyla 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.
KASADA 1 MİLYON LİRASI VARMIŞ
Murat G.'nin, iddianamede yer alan ifadesinden, bar işletmeciliği yapan arkadaşları Nihat Y.'nin, Asım Bayram'dan bahsederek, "Evindeki kasada 1 milyon doları varmış" dediği, bunun üzerine parayı almak için plan yaptıkları öğrenildi. Murat G.'nin, "Anahtarlarını alıp, evindeki kasayı boşaltmayı planladık. Emlakçı gibi davranarak, Asım Bayram ile irtibat kurduk. Ucuz bir ev olduğunu ve kendisine satmak istediğimizi söyleyerek, eve çağırdık. Bu sırada Medeni Ö., adamın kafasına çekiçle vurdu. Öldüğünü anlayınca elbiselerini çıkarıp, cesedi çarşafa sardıktan sonra bodruma indirdik" dediği kaydedildi.
Asım Bayram'ın anahtarlarını alarak, gece evine gittiklerini belirten Murat G.'nin, kasayı ve parayı bulamadıklarını söylediği iddianamede yer aldı. Sanık Murat G.'nin, arkadaşları Mevlüt S.'nin de yardımıyla cesedi parçaladıktan sonra önce poşetlere ardından valizlere koyduklarını ve ormanlığa gömdüklerini anlattığı kaydedildi. Murat G.'nin, Asım Bayram'ın üzerinden sadece 120 lira çıktığını, aracını ise 4 bin liraya sattıklarını belirttiği iddianamede yer aldı.

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1 milyon dolar için cinayet işleyip, 120 lira bulabilmişler1 milyon dolar için cinayet işleyip, 120 lira bulabilmişler1 milyon dolar için cinayet işleyip, 120 lira bulabilmişler1 milyon dolar için cinayet işleyip, 120 lira bulabilmişler

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