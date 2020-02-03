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1 milyon düğümle bir metre halı dokuyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 09:05 | Son Güncelleme

Bursa’da köylü kadınlar, 4 bin yıllık teknikle ipek halı dokuyarak dünyaya satıyor.Büyükorhan ilçesinde yaşayan kadınlar, 4 bin yıllık Türk tekniği olan çift düğüm tekniğiyle ipek halılar dokuyor.

Bursa’da köylü kadınlar, 4 bin yıllık teknikle ipek halı dokuyarak dünyaya satıyor.
Büyükorhan ilçesinde yaşayan kadınlar, 4 bin yıllık Türk tekniği olan çift düğüm tekniğiyle ipek halılar dokuyor. Kadınlar ipek halıları aylarca el emeği ve göz nuru dökerek bitiriyor. 1 metrekaresinde 1 milyon düğüm olan santimetre karesinde 38 bin koza lifi bulunan halıları köylü kadınlar aylar süren çalışmanın sonunda ortaya çıkarıyor. Kınık köyündeki atölyede imâl edilen ‘Dans eden kız’ modeli ipek halı İstanbullu bir aile tarafından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye hediye edildi. Köylü kadınların ürettiği el dokuma ipek halı saraylarda kendine yer buluyor.
Dokudukları halılarla dünya saraylarını süsleyen Kınıklı köylü kadınlar, bu işten fazla para kazanamamaktan şikayetçi. Günlük yevmiyelerinin 20 liraya geldiğini söyleyen kadınlar fiyatların artmasını istedi. Halı dokuma işini açılan kurslarda öğrendiklerini ifade eden Kınık köyü kadınları, "4 bin yıllık Türk tekniği olan çift düğüm tekniğiyle ipek halı dokuyoruz. Bu halı sabır ve sıkı çalışma gerektiriyor. Bir halıyı dokumak aylarca sürüyor. Yaptığımız bir halı Katar sarayına gönderildi. Biz burada çalışıyoruz, ama ücretler çok az. Günlük 20 lira ancak kazanıyoruz. Fiyatların artmasını talep ediyoruz" dedi.

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