1 milyon istihdam projesi nedir, nasıl başvuru yapılır? 1 milyon istihdam projesi ne zaman başlayacak? Ücretsiz eğitim veriliyor!

1 milyon istihdam projesi ile yüzbinlerce kişi ücretsiz eğitim almaya başladı. Projenin duyurulmasının ardından, ücretsiz eğitim fırsatından yararlanmak isteyenler nereden ve nasıl başvuru yapılacağını, derslerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki 1 milyon istihdam projesi nedir, nasıl başvuru yapılır? 1 milyon istihdam projesi ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

1 MİLYON İSTİHDAM PROJESİ NEDİR?

Kamuda ve özel sektörde Bilgi Teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyen kişilerin özgeçmiş oluşturması için '1 Milyon İstihdam' projesi geliştirildi. Projenin hazırlanmasındaki amaç, bilgi teknolojileri personeli ihtiyacına karşılık vermektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan 1 Milyon İstihdam projesine ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Ekonomi Modelinin önemli bir bileşeni olan istihdamda en değerli çalışmalardan biri olan 1 Milyon İstihdam Projesi, bilgi teknolojileri alanına özel Türkiye’nin ilk ve tek eğitim ve istihdam platformu olarak yer alıyor. Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu kapsamında çalışmalarına devam edilen 1 Milyon İstihdam Projesinde eğitim alan kullanıcı sayısı bir milyonu geçti. Projenin amacı, Cumhuriyetimizin 100.yılı olan 2023 yılında 1 Milyon gencimizi bilgi teknolojileri alanında istihdama hazır hale getirmek. Projeyle, katma değeri yüksek olan bilgi teknolojileri alanında istihdam ihtiyacının karşılanarak ülkemiz için ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor.

Projeyle birlikte gençler ücretsiz ve koşulsuz bir şekilde sisteme kaydolarak 6 kısımda 33 alan için hazırlanan toplam 108 bin dakikalık süreye sahip 215’den fazla kaliteli ve yeterli içerikte olan video eğitimleri alarak kendini geliştirebiliyor ve yine ücretsiz ve koşulsuz olarak proje sistemine kaydolan işverenlerin yayınladığı iş ilanlarına başvurarak istihdam imkanına kavuşabiliyor."

200'den fazla işveren, proje sisteminde iş ilanı yayınladı. Bu proje ile adaylar ücretsiz online eğitim alıyor ve kariyer sahibi oluyor.



