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1 milyon kaçak makaron ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 09:55 | Son Güncelleme

Adana’da sigara yapımında kullanılan 1 milyon kaçak makaron ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri dört farklı adreste kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı.

Adana’da sigara yapımında kullanılan 1 milyon kaçak makaron ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri dört farklı adreste kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı. Polis eş zamanlı olarak adreslere baskın yaptı. Bu baskınlarda sigara yapımında kullanılan 1 milyon kaçak makaron, bin 170 adet kaçak kaçak sigara, bin 200 kaçak puro ve 105 adet kaçak pipo tütüne ele geçirildi.
Polis olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı.

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