1 milyon Katalan bağımsızlık için yürüdü

Göstericiler, Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasını talep etti.İspanya'ya bağlı Katalonya Özerk Bölgesi'nin başkenti Barcelona'da yaklaşık bir milyon kişi bağımsızlık için sokağa çıktı. Katalonya Ulusal Günü'nde düzenlenen gösteride yüz binlerce kişi İspanya'dan ayrılma çağrısı yaptı. Bu yılki katılımın geçen yılki gösteriyle neredeyse aynı olduğu göze çarptı.

Katalonya Özerk Yönetimi'nin başkanı Quim Torra, gösteriyi "kitlesel hareketin başlangıcı" olarak tanımladı. Katalonya bağımsızlık referandumunun birinci yıldönümü olan 1 Ekim'de de birçok gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

Muhalefetten tepki

Katalonya muhalefeti ise bağımsızlık yanlılarına ulusal günü suistimal etme suçlamasında bulundu. Ciudadanos partisinin başkanı Ines Arrimadas, bağımsızlık karşıtlarının kutlamalarda seslerini duyuramadıklarını söyledi. Temmuz ayında yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre, Katalanların yüzde 46,7'si bağımsızlığı desteklerken, yüzde 44,9'u İspanya'ya bağlı kalmaktan yana.

İspanya'nın Katalan Dışişleri Bakanı Josep Borrell de gösteride bağımsızlık çağrıları yapılmasını eleştirdi. Bakan, "Biz Katalanlar ulusal bayramımızı kutlamalıyız, bugün halkın yarısından daha azının desteğini alan bağımsızlığı talep etmemeliyiz" dedi.