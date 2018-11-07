1 milyon lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta geçen hafta etkisiz hale getirilen 15 terörist arasında 1 milyon lira ödülle "yeşil kategori"de yer alan Müslim Fırtına'nın da bulunduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı kırsalında yapılan İHA destekli operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 1 milyon lira ödülle "yeşil kategori"de yer alan sözde Botan eski Cudi cephe sorumlusu "Rızgar Gever" kod adlı Müslim Fırtına olduğunun belirlendiği bildirildi.
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