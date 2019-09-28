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1 milyon liralık hırsızlığın şüphelileri, 200 kamera kaydı izlenerek yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 23:22 | Son Güncelleme

ERZURUM'da gece yarısı girdikleri iş yerinden yaklaşık bir milyon lira değerinde döviz ve 10 bin TL alıp kaçan 2 arkadaş, polisin, 200 güvenlik kamerasındaki 3 günlük görüntü kaydını, saniye saniye incelemesi sonucu kaçtıkları Tekirdağ'da yakalandı.

Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da gece yarısı girdikleri iş yerinden yaklaşık bir milyon lira değerinde döviz ve 10 bin TL alıp kaçan 2 arkadaş, polisin, 200 güvenlik kamerasındaki 3 günlük görüntü kaydını, saniye saniye incelemesi sonucu kaçtıkları Tekirdağ'da yakalandı. 10 bin lirayı harcadıkları ortaya çıkan ikili, tutuklandı.

Hırsızlık olayı, geçen 22 Eylül gecesi Yakutiye ilçesindeki Lalapaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yaşandı. Yangın merdiveninden iş yerine giren şüpheliler, içinde 160 bin Euro ve 10 bin TL bulunan çelik kasayı, yanlarında getirdikleri spiral taşlama makinesiyle açtı. Ardından da paraları sırt çantalarına doldurdu. Maskeli şüpheliler, aydınlatma direğinden inerek, kaçtı. Sabah geldiklerinde soyulduklarını gören işyeri sahipleri, polise haber verdi.

Hemen çalışmalara başlayan Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan 200 güvenlik kamerası ile mobese kayıtlarını mercek altına aldı. Polis, kameralardaki son 3 güne ait görüntüleri tek tek izleyerek, maskeli şüphelileri tespit etti. Kaçışları saniye saniye kameralara yansıyan şüphelilerin 2 kişi olduğu, birinin aydınlatma direğinden atlatığı anda ayağından sakatlandığı ve aksayarak yürüdüğü ortaya çıktı.

Araştırmalarını bu yönde sürdüren polis, ikilinin İstanbul'a geldiğini ve ayağından sakatlanan şüphelinin hastanede tedavi olduğunu belirledi. İz sürmeye devam eden polis, ikilinin İstanbul'dan da Tekirdağ'a gittiğini saptadı. Polis, Ahmet C. ve Yunus B. olduğu ortaya çıkan şüphelileri, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde saklandıkları evde çaldıkları parayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Ahmet C. ve Yunus B., Erzurum'a getirildi. İki arkadaşa yardım eden İ.P. ve O.G. de gözaltına alındı. 160 bin Euro, iş yeri sahibine iade edilirken, ikili 10 bin TL'yi harcadıklarını itiraf etti. Yaralama suçundan sabıka kayıtları bulunan ikili, ifadelerinde ilk kez hırsızlık yaptıklarını söyledi.

Sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Ahmet C. ve Yunus B. tutuklandı. İ.P. ve O.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet C. ve Yunus B.'yi görüntüleyen basın mensuplarına ikilinin yakınları saldırdı.

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