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  4. 1 milyon nüfuslu Osmangazi artık her saniye ’çevrimiçi’

1 milyon nüfuslu Osmangazi artık her saniye ’çevrimiçi’

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 10:56 | Son Güncelleme

AK Parti ile özdeşleşen istişare geleneğini dijitale taşıyan AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı, yönetim kurulu, kadın ve gençlik kollarının her bir ferdinin fikrini beyan edebileceği bir yazılım geliştirdi.

AK Parti ile özdeşleşen istişare geleneğini dijitale taşıyan AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı, yönetim kurulu, kadın ve gençlik kollarının her bir ferdinin fikrini beyan edebileceği bir yazılım geliştirdi. Bununla da yetinmeyip hazırlanan ve telefonda kullanılan yazılıma önümüzdeki günlerde 100 bine yakın üye de sisteme dahil edilebilecek.
AK Fikir isimli uygulamada başkanın sorduğu yada öneride bulunduğu bir konu üzerinde tüm teşkilat fikrini beyan edebilecek. İlk kez kullanılan uygulama hakkında bilgi veren İlçe Başkanı Ufuk Cömez, “Akfikir.net projesi ile partimizi gelişimine katkıda bulunmak için teşkilatımızın pek çok konudaki değerli fikirlerini topluyoruz. Teşkilat mensuplarımız fikirlerini özgürce ifade edebiliyorlar Zira bu projede herkesin fikri isimsiz olarak yayınlanıyor ve herkes bir diğer Fikri özgürce puanlayabiliyor” dedi.
Gerek coğrafi büyüklüğü gerekse 1 milyonu aşmak üzere olan nüfusuyla 60 ili geride bırakan 136 mahallesi bulunun Osmangazi İlçesi’nin AK Parti İlçe Teşkilatı çok önemli bir uygulamayı hayata geçirerek bir ilke imza attı. AK Fikir isimli uygulama ile ayda bir yada hafta da bir yapılan toplantılar her gün hatta her saat yapılabilecek. Bunun içinde sadece telefonunda geliştirilen uygulamaya girmek yeterli olacak. Ak Parti Osmangazi ilçe Başkanı Ufuk Cömez, ilçe danışma ilçe yönetim ve mahalle başkanları toplantılarının yanı sıra dijital ortamda da sürekli istişare halinde olacaklarını belirterek, “Teknolojinin gelişmesi beraberinde bir çok kolaylığı getirdi. Bizde teknolojiye ayak uydurarak, öncelikli olarak teşkilat içi iletişimi güçlendirmek, özgün fikirlere ulaşabilmek, fikirleri değerlendirmeye sunabilmek ve taleplere daha hızlı ulaşıp hızlı bir şekilde çözüm bulmak adına AK FİKİR projesini 3 aylık AR-GE çalışması ile faaliyete geçirdik. Akıllı telefon kullanan her dava arkadaşımız bundan sonra bizimle her an iletişimde olacak. İlçemizde ilk kez kullanılacak bu uygulama sayesinde tüm dava arkadaşlarım fikirlerini önerilerini ve taleplerini anlık olarak bizlere iletecek” dedi.
Geliştirilen yazılım sayesinde teşkilatta kaynaşmayı da sağlayacaklarını ifade eden Başkan Cömez, “Böylece ilçemizi hep birlikte daha güzel günlere taşımak için yeni ve gelişmiş bir dijital akıl ile hareket ediyor olacağız. Bu proje sayesinde ilçe yöneticilerimizden mahalle başkanlarımıza hatta partimizde aktif görevi olmayan üyelerimize kadar herkes gördüğü sorunları veya edindiği izlenimleri bize günde sadece birkaç dakika ayırarak iletebilecektir. Günümüzün en değerli unsurları olan zaman ve mesafe gibi konular bu proje ile ortadan kaldırılacak. Bizler iş üretiyor olacağız” diye konuştu.
AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin en büyük sivil hareketi olduğuna dikkat çeken AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, AK Parti’nin hem geleneklerine bağlılığını sürdürürken, diğer yandan her yıl yenilenen kadrolarıyla dinamizmini koruyan tek parti olduğunu söyledi. Hem nüfus hem de coğrafik anlamda Türkiye devi olan Osmangazi’nin AK hizmetlerle taçlandığını kaydeden Başkan Ufuk Cömez, ancak gelişimle birlikte nüfusu 1 milyona dayanan Osmangazi’de teknolojiyi etkin şekilde kullanarak değişime ayak uydurduklarını belirtti.
Özellikle son on yılda, akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarların hayatın tüm alanında olduğu gibi siyasette yeni alanlar, imkânlar açtığını ifade eden Cömez, yeni teknolojilik yeniliklerle daha etkili bir şekilde çalışmalarını sürdürmek istediklerini açıkladı.

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