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1 milyon TL değerinde akaryakıt çaldığı iddiası ile gözaltına alınan şahıslar serbest kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 19:42 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir firmadan yaklaşık 1 milyon TL değerinde akaryakıt çaldığı iddiası ile gözaltına alınan 10 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Edinilen bilgilere göre bir firma akaryakıt merkezinden satın aldığı yakıtları firmaya götürmek için tankerlerini gönderdi.

1 milyon TL değerinde akaryakıt çaldığı iddiası ile gözaltına alınan şahıslar serbest kaldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir firmadan yaklaşık 1 milyon TL değerinde akaryakıt çaldığı iddiası ile gözaltına alınan 10 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre bir firma akaryakıt merkezinden satın aldığı yakıtları firmaya götürmek için tankerlerini gönderdi. Akaryakıt merkezinden yakıt alan 6 tanker firmaya giderken Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan bir tır parkında mola verdi. Mola esnasında tankerlerin içerisindeki yakıtı, üzerlerindeki mührü bozmadan başka bir yere boşalttı. Mührü tekrar kapatıp tankere yükleyen şoförler firmaya götürdü. Yakıt satın alan firma tarafından yapılan kontrollerde tanker içerisinde 100-150 litre civarında yakıt eksik olduğunu fark edince polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri dolum yaptıktan sonra tankerleri takip ederek, İ.G., F.Z., D.C., K.S., A.K ve B.K. adlı tanker şoförleri yakalanırken, olayın gerçekleştiği tır parkına düzenlenen “Tırtıkçılar Operasyonu” kapsamında ise E.T., A.Ç., T.T. ve S.H.K. gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şahıslar işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşına çıkartılan şahısların 10’unun da adli kontrol kartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.

1 milyon TL değerinde akaryakıt çaldığı iddiası ile gözaltına alınan şahıslar serbest kaldı

1 milyon TL değerinde akaryakıt çaldığı iddiası ile gözaltına alınan şahıslar serbest kaldı

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