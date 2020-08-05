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1 milyon TL'lik krediyi ödeyemediği iddia edilen Yonca Evcimik'ten açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 13:37 | Son Güncelleme

Bankadan çektiği yaklaşık 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu. Banka, kredi çekilirken ipotek gösterilen 3,5 milyon TL'lik evin satılması için İcra Müdürlüğü'ne başvurduğu iddia edilmişti.

1 milyon TL'lik krediyi ödeyemediği iddia edilen Yonca Evcimik'ten açıklama

Yonca Evcimik'in avukatı söz konusu haberleri yalanlayan bir açıklama yaptı...

İşte o açıklama....

Müvekkilim Yonca EVCİMİK hakkında, kredi borcunu ödeyemediği ve bu nedenle hakkında icra takibine başlanılarak ve krediye teminat gösterilen satışının talep edildiği yönünde gerçek dışı bir habere yer verilmesi nedeniyle işbu basın açıklamasını yapma zorunluluğumuz doğmuştur.

Ülke olarak birlik ve beraberlik duygusunu en yüksek seviyelerde yaşamamız gereken bu dönemde, müvekkilin itibarını zedeleme gayreti güden bu haberi şaşkınlıkla ve üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.
Öncelikle belirtmek isteriz ki, dünya genelini ve ülkemizi etkisi altına alan ve DSÖ tarafından da pandemi olarak kabul edilen COVİD-19 nedeniyle, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgının etkisinin azaltılması-önlenmesi amacıyla bir takım kararlar alınmıştır.

KREDİSİ ERTELENDİ

Bu kararların bir kısmı da bankacılık ve finans sektörüne ilişkin olmuştur. Bu durum herkesin de malumudur. Müvekkil Yonca EVCİMİK tarafından, faaliyet gösterdiği sektöre etkisi çok daha büyük olan ve hala etkisini sürdüren bu pandemi süreci nedeniyle, yasal düzenlemeler çerçevesinde kredi ödemeleri yönünden erteleme talebinde bulunulmuştur. Müvekkilin bu talebi de ilgili banka tarafından kabul edilmiş durumdadır.

Bu kapsamda belirtmek isteriz ki, işbu basın açıklaması tarihi itibari ile müvekkil hakkında başlatılan bir icra takibi söz konusu değildir.

Müvekkil hakkında çıkan işbu gerçek dışı habere itibar edilmemesini talep eder, işbu asılsız haberin sorumluları hakkında ivedilikle yasal yollara başvurulacağını siz değerli kamuoyunun bilgilerine sunarız.

6.05.08.2020
Yonca EVCİMİK
Vekili
Av. Ayşegül MERMER

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