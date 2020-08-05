1 milyon TL'lik krediyi ödeyemediği iddia edilen Yonca Evcimik'ten açıklama

Yonca Evcimik'in avukatı söz konusu haberleri yalanlayan bir açıklama yaptı...

İşte o açıklama....

Müvekkilim Yonca EVCİMİK hakkında, kredi borcunu ödeyemediği ve bu nedenle hakkında icra takibine başlanılarak ve krediye teminat gösterilen satışının talep edildiği yönünde gerçek dışı bir habere yer verilmesi nedeniyle işbu basın açıklamasını yapma zorunluluğumuz doğmuştur.

Ülke olarak birlik ve beraberlik duygusunu en yüksek seviyelerde yaşamamız gereken bu dönemde, müvekkilin itibarını zedeleme gayreti güden bu haberi şaşkınlıkla ve üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, dünya genelini ve ülkemizi etkisi altına alan ve DSÖ tarafından da pandemi olarak kabul edilen COVİD-19 nedeniyle, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgının etkisinin azaltılması-önlenmesi amacıyla bir takım kararlar alınmıştır.

KREDİSİ ERTELENDİ

Bu kararların bir kısmı da bankacılık ve finans sektörüne ilişkin olmuştur. Bu durum herkesin de malumudur. Müvekkil Yonca EVCİMİK tarafından, faaliyet gösterdiği sektöre etkisi çok daha büyük olan ve hala etkisini sürdüren bu pandemi süreci nedeniyle, yasal düzenlemeler çerçevesinde kredi ödemeleri yönünden erteleme talebinde bulunulmuştur. Müvekkilin bu talebi de ilgili banka tarafından kabul edilmiş durumdadır.