1 milyon TL ödülle aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörden arananlar listesinin yeşil kategorisinde yer alan ve 1 milyon TL ödülle aranan 'Rızgar Gever' kod adlı Müslim Fırtına'nın (45) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

31 Ekim - 2 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Silopi Cudi Dağı kırsalında yapılan İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli operasyonlarda 15 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinin yeşil kategorisinde yer alan ve 1 milyon TL ödülle aranan sözde Botan eski Cudi Cephe sorumlusu 'Rızgar Gever' kod adlı Müslim Fırtına olduğu belirlendi.

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