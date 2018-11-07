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1 milyon TL ödülle aranan Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına etkisiz  hale getirildi (1) 

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 17:39 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 milyon TL ödülle "yeşil  kategori"de yer  alan Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına etkisiz  hale getirildi.  İç güvenlik operasyonları kapsamında 31 Ekim -2 Kasım 2018  tarihleri  arasında Şırnak Silopi Cudi Dağı kırsalında  yapılan İHA destekli operasyonlarda 15 terörist  etkisiz  hale  getirildi.

ANKARA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 milyon TL ödülle "yeşil kategori"de yer alan Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına etkisiz hale getirildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında 31 Ekim -2 Kasım 2018 tarihleri arasında Şırnak Silopi Cudi Dağı kırsalında yapılan İHA destekli operasyonlarda 15 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 1 milyon TL ödülle "yeşil kategori"de yer alan sözde Botan eski Cudi cephe sorumlusu Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına olduğunun belirlendiği açıklandı.

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