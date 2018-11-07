1 milyon TL ödülle aranan Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına etkisiz  hale getirildi (1) 

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 milyon TL ödülle "yeşil kategori"de yer alan Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına etkisiz hale getirildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında 31 Ekim -2 Kasım 2018 tarihleri arasında Şırnak Silopi Cudi Dağı kırsalında yapılan İHA destekli operasyonlarda 15 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 1 milyon TL ödülle "yeşil kategori"de yer alan sözde Botan eski Cudi cephe sorumlusu Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına olduğunun belirlendiği açıklandı.
ANKARA (DHA)
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