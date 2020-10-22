1 Milyon Vakalı Ülke Sayısı 7'ye Yükseldi

Dünya genelinde doğrulanmış Corona enfeksiyonu vaka sayısı 1 milyonun üzerinde olan ülkelerin sayısı 7'ye yükseldi.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin topladığı verilere göre İspanya ve Fransa, 1 milyon vaka eşiğini aşan son iki ülke oldu. Amerika, 8 milyon 300 binden fazla vakayla dünyada en çok Corona vakası görülen ülke. Amerika'yı sırayla 7 milyon 600 bin vakayla Hindistan, 5 milyon 300 bin vakayla Brezilya, 1 milyon 400 bin vakayla Rusya ve 1 milyon 37 bin 385 vakayla Arjantin izliyor. İspanya 1 milyon 5.325 vakayla 6'ncı, Fransa ise 1 milyon 369 vakayla 7'nci durumda.
İspanya ve Fransa aynı zamanda Batı Avrupa'da 1 milyondan fazla Corona vakası rapor eden ilk ülkeler oldu.
Çok sayıda araştırmacı, dünya genelinde 41 milyon 100 binden fazla insanın hastalanmasına, 1 milyon 100 binden fazla ölüme neden olan Corona virüsüne karşı güvenli ve etkili bir aşı geliştirmek için yarış halinde.
Brezilya Ulusal Sağlık Takip Dairesi (Anvisa), Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İngiliz-İsveç ortaklığındaki ecza devi AstraZeneca'nın ileri aşama klinik deneylerine katılan bir gönüllünün hayatını kaybettiğini açıkladı, ancak konuya ilişkin ayrıntı vermedi.
Gönüllü, aşı ya da plasebo verilen 8.000'den fazla denekten biriydi. Bazı kaynaklar, deneme süreci durdurulmadığı için hayatını kaybeden gönüllünün plasebo verilen kontrol grubunda olduğu tahmininde bulunuyor.
Oxford Üniversitesi'yle ortak geliştirilen AstraZeneca aşısı, aralarında Amerika, İngiltere, Güney Afrika ve Hindistan'ın da bulunduğu bazı ülkelerde geniş kapsamlı Faz 2 ve Faz 3 denemeleriyle test ediliyor. Firma, denemeleri, geçtiğimiz ay İngiltere'de bir gönüllüye aşının ikinci dozunu aldıktan sonra omurilik iltihaplanması teşhisi konması üzerine durdurmuştu.
Şu anda İngiltere, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'da devam eden denemeler Amerika'da henüz başlamadı.
"Yakın temaslı" tanımlamasına güncelleme
Bu arada ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Corona enfeksiyonu olan bir kişiyle "yakın temasta bulunma" tanımını güncelledi.
CDC, daha önce yakın teması, enfekte bir kişinin iki metre uzağında kesintisiz olarak 15 dakika geçirmek olarak tanımlamıştı. Çarşamba günü açıklanan güncellemeye göreyse yakın temas, 24 saat içinde enfekte bir kişiyle farklı zaman dilimleri içinde geçirilmiş sürenin toplamının 15 dakika olması olarak tanımlandı.
CDC, bu değişikliği, Amerika'nın kuzeydoğu eyaletlerinden Vermont'ta bir hapishane görevlisinin Corona testi pozitif çıkan mahkumlarla 20'den fazla kısa görüşme sonrasında virüse yakalanması üzerine yaptı. Hapishane görevlisinin mahkumlarla yaptığı görüşmelerin süresinin toplamının 17 dakika olduğu bildiriliyor.