1 Milyon Vakalı Ülke Sayısı 7'ye Yükseldi

Dünya genelinde doğrulanmış Corona enfeksiyonu vaka sayısı 1 milyonun üzerinde olan ülkelerin sayısı 7'ye yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin topladığı verilere göre İspanya ve Fransa, 1 milyon vaka eşiğini aşan son iki ülke oldu. Amerika, 8 milyon 300 binden fazla vakayla dünyada en çok Corona vakası görülen ülke. Amerika'yı sırayla 7 milyon 600 bin vakayla Hindistan, 5 milyon 300 bin vakayla Brezilya, 1 milyon 400 bin vakayla Rusya ve 1 milyon 37 bin 385 vakayla Arjantin izliyor. İspanya 1 milyon 5.325 vakayla 6'ncı, Fransa ise 1 milyon 369 vakayla 7'nci durumda.

İspanya ve Fransa aynı zamanda Batı Avrupa'da 1 milyondan fazla Corona vakası rapor eden ilk ülkeler oldu.

Çok sayıda araştırmacı, dünya genelinde 41 milyon 100 binden fazla insanın hastalanmasına, 1 milyon 100 binden fazla ölüme neden olan Corona virüsüne karşı güvenli ve etkili bir aşı geliştirmek için yarış halinde.

Brezilya Ulusal Sağlık Takip Dairesi (Anvisa), Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İngiliz-İsveç ortaklığındaki ecza devi AstraZeneca'nın ileri aşama klinik deneylerine katılan bir gönüllünün hayatını kaybettiğini açıkladı, ancak konuya ilişkin ayrıntı vermedi.