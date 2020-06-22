1 milyondan fazla nesne bir arada!

Bilim insanları Spektr-RG’nin araştırmaları sonucunda tüm gözlemlenebilir evrenin haritasını oluşturmaya çalışıyor. Bu yüzden teleskobun eRosita adlı cihazı, uzaya gönderildiği Temmuz 2019’dan beri tüm gökyüzünü tarıyor.

Şimdi ise bu cihazın X-ışını dalga boylarında elde ettiği verilerden oluşturulan harita, tüm gözlemlenebilir evrenin haritası için yapılan 8 basamaklı çalışmanın ilk adımı oldu.

Çoğu astronomik nesne X-ışınları yayıyor. Epey kısa dalga boylarındaki bu ışınlar; karadelikler, nötron yıldızları, kuasarlar ve süpernova kalıntıları gibi sıcak ve yüksek enerjili nesneler tarafından yayılıyor.

ScienceAlert’e göre eRosita verilerinden oluşturulan harita, k X-ışını yayan 1 milyondan fazla parlak nesneyi içeriyor. Bu da X-ışını çalışmalarında 60 yılda keşfedilen nesnelerin sayısının iki katına denk geliyor.

Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsü'nde (MPE) eROSITA’dan sorumlu Peter Predehl, “Bu bütünlüklü gökyüzü görüntüsü enerjik evrene bakış açımızı tamamen değiştiriyor” dedi ve ekledi: