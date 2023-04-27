1 milyondan fazla seçmen var... Bu sabah başladı ama Almanya'nın 'ek sandık' kararı tepki çekti: "Açık söylemek gerekirse..."

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimlerine 17 gün kalırken, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için oy kullanma işlemi bu sabah başladı. Yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri 08.00 itibariyle dünyanın dört bir yanında yapılmaya başlandı.

ALMANYA'DA EK SANDIK KURULMASINA İZİN VERİLMEDİ

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, oy kullanmak için sandık başına giderken; 1 milyondan fazla seçmenin bulunduğu Almanya'da hükümet bazı bölgelerde ek sandık kurulmasına izin vermedi.

SERT TEPKİ: "BU SİYASİ BİR KARARDIR"

Konuyla ilgili katıldığı CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç "Açık söylemek gerekirse bu siyasi bir karardır, derhal bu yanlıştan dönülmelidir."

Kılıç'ın açıklamaları şöyle;

"Üzülerek belirtmeliyim ki son bilgilere göre durum şu. Almanya, dün itibarıyla sadece misyonlarımızın yani büyükelçiliklerimiz, konsolosluklarımızın olduğu mekanlarda oy kullanımına izin veriyorlar. En çok yurt dışı seçmenimizin olduğu Almanya'da ek sandıkların kurulmasına yönelik taleplerimiz olmuştu. Vatandaşlarımızın rahat oy kullanmasını sağlamak için talepte bulunmuştuk. İki gün içerisinde çalışmalara devam edeceğiz. Ek taleplerimizin karşılanmayacağına yönelik geri dönüş aldık. Federal hükümet bu konu hakkında izin vermedi. Dışişleri Bakanlığımız ve temsilciliklerimiz çalışmalara devam edecek. Açık söylemek gerekirse bu siyasi bir karardır, derhal bu yanlıştan dönülmelidir. Almanya'nın bu tutumu dostluğa yakışmadı, bu tutum vatandaşlarımızı sora sokacak. Umarım bu kararı yeniden gözden geçirirler."