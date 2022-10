1 milyondan fazla WhatsApp hesabının çalındığı iddia edildi! Akıllara aylar önceki o uyarı geldi...

WhatsApp kullanıcıları endişelendiren haber gündeme bomba gibi düştü. Meta çatısı altındaki WhatsApp, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olarak biliniyor. Bu yüzden platform içinde yaşanabilecek hırsızlık gibi tehlikeler milyonlarca kullanıcıyı korkutuyordu. Ancak şimdi, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

META BİR MİLYONDAN FAZLA HESABI ÇALDIKLARI İDDİASIYLA DAVA AÇTI

Bleeping Computer'ın iddiasına göre, WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, resmi olmayan Android için WhatsApp uygulamalarını kullanarak bir milyondan fazla hesabı çaldıkları iddiasıyla "HeyMods", "Highlight Mobi" ve "HeyWhatsApp" gibi şirketlere dava açtı. Şikayete göre, kötü amaçlı yazılım yer alan uygulamalar çeşitli APK indirme sitelerinde ve hatta Android uygulama mağazası Google Play Store'da bulunuyordu.

İŞTE WHATSAPP HESAPLARINI ÇALDIĞI İDDİA EDİLEN O UYGULAMALAR

Söz konusu uygulamaların, "Theme Store for Zap" ve "AppUpdater for WhatsPlus 2021 GB Yo FM HeyMods" olduğu öne sürüldü. "AppUpdater for WhatsPlus 2021 GB Yo FM HeyMods" isimli uygulamanın ise Google Play Store aracılığıyla bir milyondan fazla kez yüklendiği öğrenildi.

San Francisco'daki ABD Bölge Mahkemesinde açılan davadaki iddialara göre, kurbanlar, kullanıcının kimlik bilgilerini WhatsApp bilgisayarlarına iletmek ve kullanıcıların hesap anahtarlarını ve kimlik doğrulama bilgilerini almak için programladıkları kötü amaçlı uygulamaları yükledi. Daha sonra onlardan WhatsApp kullanıcı kimlik bilgilerini girmeleri istendi. Böylece WhatsApp hesapları ele geçirildi.

WHATSAPP'IN PATRONU TEMMUZ AYINDA UYARMIŞTI! HEMEN AKILLARA GELDİ

WhatsApp'ın patronu Will Cathcart, temmuz ayında Twitter hesabından paylaştığı gönderiyle kullanıcıları WhatsApp'ın sahte veya değiştirilmiş bir sürümünü indirmenin asla iyi bir fikir olmadığı konusunda uyarmıştı. Cathcart, Meta'nın bulgularının Google ile paylaşıldığını ve Google Play Protect'in sahte uygulamaları tespit edip devre dışı bırakacak şekilde güncellendiğini de sözlerine eklemişti. Ayrıca "HeyMods'a karşı yaptırım uyguluyoruz... ve HeyMods ve onlar gibilerini sorumlu tutmak için yasal seçenekleri araştıracağız" demişti. Görünüşe göre Meta dava açacağının ipucunu daha o günden vermişti.