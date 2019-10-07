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1 milyonluk ödülü kazanan Arda'ya üniversitede yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 18:42 | Son Güncelleme

TELEVİZYON kanalında yayınlanan yarışma programında, tüm soruları doğru yanıtlayarak, '1 milyon lira' ödülünü kazanan Arda Ayten, öğrenim gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) yoğun ilgiyle karşılandı.

1 milyonluk ödülü kazanan Arda'ya üniversitede yoğun ilgi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - TELEVİZYON kanalında yayınlanan yarışma programında, tüm soruları doğru yanıtlayarak, '1 milyon lira' ödülünü kazanan Arda Ayten, öğrenim gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) yoğun ilgiyle karşılandı. Birçok kişi, Ayten ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
KSÜ'de, 2019- 2020 akademik yılı açılışı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın verdiği dersle gerçekleştirildi. Ünal'ın dersine, KSÜ Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan ve televizyon kanalındaki yarışma programında tüm soruları doğru yanıtlayıp, '1 milyon lira' ödülünü kazanan Arda Ayten de katıldı. Programda çok kitap okuduğunu söyleyen Ayten'in yanından ayırmadığı kitabı da dikkat çekti. Üniversitede yoğun ilgiyle karşılanan Ayten'e, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can'ın hazırlattığı, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının yazılı olduğu plaket verildi. Ayten, plaketi AK Parti'li Ünal'dan aldı.
Dersin ardından birçok kişi, Arda Ayten ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

FOTOĞRAFLI

1 milyonluk ödülü kazanan Arda'ya üniversitede yoğun ilgi1 milyonluk ödülü kazanan Arda'ya üniversitede yoğun ilgi1 milyonluk ödülü kazanan Arda'ya üniversitede yoğun ilgi1 milyonluk ödülü kazanan Arda'ya üniversitede yoğun ilgi

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