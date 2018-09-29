1 milyonuncu yolcu olan Belçikalı çifte sürpriz karşılama

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'da, Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na inen 1 milyonuncu yolcu Belçikalı De Bruyn Wim ve eşi Eyer Christine Mathilde hediyelerle karşılandı.

Hollanda Eindhoven'dan gelen ve 180 kişiyi taşıyan 737-800 tipi yolcu uçağındaki Belçikalı De Bruyn Wim ve eşi Eyer Christine Mathilde çifti, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na inen 1 milyonuncu yolcu oldu. Belçikalı çifti havalimanında Gazipaşa Belediye Başkanı Ak Parti'li Adil Çelik, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, TAV Müdürü Cengiz Aşıklı, Havalimanı Operasyon Müdürü Ömer Sözener, Ütopya Otel Müdürü Cengiz Aksoyar ve ALTAV'dan Mehmet Dahaoğlu ve Elvan Güneş karşıladı.

ÇİFT BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

GZP-Alanya Havalimanı'nda pasaport kontrolünün ardından valizlerini almak için sıraya giren ve her şeyden habersiz olan Belçikalı çift, kendileri için özel hazırlanan masaya davet edilmesiyle büyük şaşkınlık yaşadı. VIP karşılama törenini fark ettiklerini ancak kendileri için olduğunu anlamadıklarını söyleyen Wim De Bruyn, "Bizim için büyük sürpriz oldu. Açıkçası bu güzel karşılamanın kime yapıldığını merak ettik. Bize olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadık. Yetkililere bu güzel jestleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Gazipaşa Alanya Havalimanı'na gelen 1 milyonuncu yolcular olan Belçikalı çifte, Ütopya Otel 1 hafta tatil hediye ederken, çifte 100 Euro değerinde hediye çeki ve çeşitli hediyeler verildi. Ardından karşılama heyeti Belçikalı tatilcilerle pasta keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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