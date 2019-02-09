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1. Mizah Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 17:49 | Son Güncelleme

Trabzon'da ilk kez düzenlenen festivalde, portre ve karikatür çizimlerinin yanı sıra atölye çalışmaları ile paneller düzenlenecek

Trabzon'da düzenlenen "1. Mizah Festivali" açılış töreniyle başladı.

Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen festivalin açılışında konuşan Mizah Sanatı Derneği ve Sanatevi Başkanı Adnan Taç, iki gün sürecek festivalde karikatür sergileri, atölye çalışmaları ve çeşitli panellerin düzenleneceğini belirtti.

Festival için farklı illerden karikatürist ve yazarların geldiğini anlatan Taç, "Trabzon denilince akla fıkraları, mizahı ve barışık yüzlü Karadeniz insanları geliyor. Karadeniz insanının öz güveni o kadar yüksek ki kendini eleştiren fıkralara dahi gülebiliyor. Biz de böyle bir etkinliğin ihtiyaç olduğunu düşündük. Devamlılığını sağlamak ve üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için çalışacağız." diye konuştu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de sanatsal etkinliklere desteklerini sürdüreceklerini, bunu bir görev olarak gördüklerini vurgulayarak, "Yeni dönemde böyle organizasyonları biraz daha kurumsal hale getirmemiz lazım. Kurumsallık da fiziki planlamadan başlar. Maalesef bir öz eleştiri olarak ifade etmek istiyorum; şimdiye kadar kültürel ve sanatsal etkinliklerin bir arada yapıldığı sanat merkezinin olmayışını, belediye başkanı olarak öz eleştiri şeklinde paylaşmak istiyorum. Nasip olursa yeni dönemde opera, bale, tiyatro gibi sanatsal etkinliklerinin icra edileceği kültür sanat merkezine kavuşacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından "Zor Coğrafyanın Güldüren İnsanları" isimli karma karikatür sergisinin açılışı yapıldı.

Yarın sona erecek olan festival kapsamında porte ve karikatür çizimlerinin yanı sıra "Karadeniz ve Temel'i var eden temeller" başlıklı panel düzenlenecek.

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1. Mizah Festivali Trabzon

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