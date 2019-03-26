1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? Pazartesi günü resmi tatil olacak mı?

1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil olacak mı sorusu merak konusu oldu. Öğrenci ve veliler Google'da bu sorunun yanıtını arıyor. Ayrıca, 1 Nisan'ın resmi tatil olup olmayacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında tatil olup olmayacağı da soruluyor. Peki, seçimin hemen ardından pazartesi günü 1 Nisan'da okullar tatil olacak mı? 1 Nisan 2019 Pazartesi resmi tatil mi?

1 NİSAN’DA OKULLAR TATİL Mİ?



Tüm özel ve devlet okullarında oy verme işlemi gerçekleştirilecek. Oy verme akşam saatlerine doğru sona erecek ve sayım aşamasına geçilecek. Bu işlem geç saatlere kadar devam edecek. Sayım aşamasının geç saatlere kadar sürmesi nedeniyle seçimin ertesi günü okulların tekrar eğitim verebilmesi için düzenin eski haline getirilmesi gerekiyor. Fakat bunun için yeterli süre bulunmuyor. Bu yüzden ertesi gün okullar tatil edilmesi bekleniyor. Buna ek olarak öğretmenler de idari izinli sayılacaklar.

1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?



1 Nisan resmi tatil değildir. Kamu kuruluşları 1 Nisan 2019 Pazartesi günü açık olacaktır. Memurlar ve diğer kamu çalışanları da görevlerine devam edeceklerdir.