1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? Pazartesi günü resmi tatil olacak mı?

1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil olacak mı sorusu merak konusu oldu. Öğrenci ve veliler Google'da bu sorunun yanıtını arıyor. Ayrıca, 1 Nisan'ın resmi tatil olup olmayacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında tatil olup olmayacağı da soruluyor. Peki, seçimin hemen ardından pazartesi günü 1 Nisan'da okullar tatil olacak mı? 1 Nisan 2019 Pazartesi resmi tatil mi?
1 NİSAN’DA OKULLAR TATİL Mİ?
Tüm özel ve devlet okullarında oy verme işlemi gerçekleştirilecek. Oy verme akşam saatlerine doğru sona erecek ve sayım aşamasına geçilecek. Bu işlem geç saatlere kadar devam edecek. Sayım aşamasının geç saatlere kadar sürmesi nedeniyle seçimin ertesi günü okulların tekrar eğitim verebilmesi için düzenin eski haline getirilmesi gerekiyor. Fakat bunun için yeterli süre bulunmuyor. Bu yüzden ertesi gün okullar tatil edilmesi bekleniyor. Buna ek olarak öğretmenler de idari izinli sayılacaklar.
1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
1 Nisan resmi tatil değildir. Kamu kuruluşları 1 Nisan 2019 Pazartesi günü açık olacaktır. Memurlar ve diğer kamu çalışanları da görevlerine devam edeceklerdir.
BANKALAR AÇIK MI?
1 Nisan'da devlet ve diğer tüm özel bankalar da açık olarak hizmet vermeye devam edecek.
2019 YILINDAKİ RESMİ TATİLLER
İşte bu yıl yapılacak resmi tatiller:
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ
Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5 gün tatil yapacak. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında arife günü ile birlikte haftanın 4 iş gününün bayrama denk geliyor olması 10 günlük bayram tatili ihtimalini kuvvetlendiriyor. Aksi bir durum olmadığı taktirde Ramazan Bayramı tatilinin 10 güne çıkması bekleniyor
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ
Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ
Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos pazar günü başlayacak ve çalışanlar hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 3 gün tatil yapabilecek.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ
Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.