1 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye ikiye bölündü

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 10, 15, 23, 30 ve 31 olarak belirlendi.

1 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1310'uncu çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 57 bin 70 lira 35'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 74 kişi 4 bin 815 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 857 kişi 69 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 62 bin 314 kişi de 11 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Altındağ ve Diyarbakır'ın Bağlar ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

(AA)

