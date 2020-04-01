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  4. 1 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye ikiye bölündü

1 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye ikiye bölündü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 22:55 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1310'uncu çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 57 bin 70 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı. İşte MPİ 1 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

1 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye ikiye bölündü

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 10, 15, 23, 30 ve 31 olarak belirlendi.

1 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

sayisal

Sayısal Loto oyununun 1310'uncu çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 57 bin 70 lira 35'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 74 kişi 4 bin 815 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 857 kişi 69 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 62 bin 314 kişi de 11 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Altındağ ve Diyarbakır'ın Bağlar ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

(AA)

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