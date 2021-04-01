1 Nisan deprem mi oldu? | 1 Nisan Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Bir diğeri ise Akdeniz açıklarında gerçekleşti. Akdeniz açıklarında kaydedilen depremin büyüklüğü 3.3, derinliği ise 7 olarak kaydedildi. AFAD’ın listesinde ise bu depremin şiddeti 3.1 olarak listelendi. Peki AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesine göre 1 Nisan’da başka nerede deprem oldu?

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege, ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Ege açıklarında gece saatlerinde gerçekleşen 3.2 büyüklüğündeki depremin ardından büyük şiddetli diğer deprem ise Akdeniz açıklarında gerçekleşti. Ancak bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Ege ve Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ





