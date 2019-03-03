HABER

"1 Nisan sabahı Türkiye istikrara uyanacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 19:12 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: - "Artık 31 Mart'la birlikte 4,5 sene seçimsiz bir dönem olacak. 1 Nisan sabahı Türkiye istikrara uyanacak inşallah" - "Bu seçim, Türkiye'yi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çekemeyenlere karşı milletimizin en güçlü cevabı vereceği seçimlerden birisi olacak" - "Cumhur İttifakı mezara kadar devam edecek bir ittifaktır. Millet, vatan, bayrak içindir, Türkiye'nin daha da güçlenmesi içindir. Şer odaklarına karşı güç birliğidir. Hedeflerin, hayallerin, gönüllerin birleştirilmesidir, Cumhur İttifakı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Artık 31 Mart'la birlikte 4,5 sene seçimsiz bir dönem olacak. 1 Nisan sabahı Türkiye istikrara uyanacak inşallah." dedi.

Sarıeroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere gittiği Aladağ ilçesinin girişindeki Boztahta Köprüsü'nde davul ve zurnayla karşılandı. Vatandaşları selamlayan Sarıeroğlu, beraberindekilerle partisinin ilçe merkezindeki seçim ofisi açılışını gerçekleştirdi.

Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmasında, 31 Mart'ta Aladağlıların Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik'e yetki vereceğine inandığını söyledi.

Tüm seçmenin oyuna talip olduklarını belirten Sarıeroğlu, "Yolu şaşıranlar oldu, trenden indiler, başka trenlere binmiş durumdalar. Artık bizim onlarla işimiz yok. Ben eminim, Aladağlıların da onlarla işi olmayacak." dedi.

Sarıeroğlu, kalkınmanın yerelden başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"5 yılda 7 seçim atlattık. Artık 31 Mart'la birlikte 4,5 sene seçimsiz bir dönem olacak. 1 Nisan sabahı Türkiye istikrara uyanacak inşallah. Biz artık Cumhur İttifakı olarak, hükümet olarak, AK Parti olarak ülkemizin meselelerini, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, beklentilerini ve taleplerini seçim baskısı gündemi olmadan rahat rahat halletmek istiyoruz. Bunun için yetkiyi güçlü şekilde sizlerden istiyoruz. Artık reform dönemine dönmek istiyoruz. Bu seçim, Türkiye'yi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çekemeyenlere karşı milletimizin en güçlü cevabı vereceği seçimlerden birisi olacak. Ben ülkemize, Adana'mıza, liderimize sahip çıkacağınıza inanıyorum."

- "Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi kurulmuştur"

Cumhur İttifakı'nın, 31 Mart akşamı sonlanacak bir ittifak olmadığını vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Biz Cumhur İttifakı'mızı milletimizin önünde kurduk. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi kurulmuştur. O gece 81 ilimizde bu milletin ülkesine, vatanına, bayrağına, ezanına nasıl sahip çıktığı tüm dünyaya gösterildi. Adana'daki hemşerilerimiz de meydanlardaydı. Allah razı olsun o gece AK Parti İl Başkanlığımıza gelen ilk kişi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü'dür. İşte o gece aslında Adana'da da Cumhur İttifakı'nın temelleri atılmıştı. Cumhur İttifakı'nı millet kurdu. Cumhur İttifakı mezara kadar devam edecek bir ittifaktır. Millet, vatan, bayrak içindir, Türkiye'nin daha da güçlenmesi içindir. Şer odaklarına karşı güç birliğidir. Hedeflerin, hayallerin, gönüllerin birleştirilmesidir, Cumhur İttifakı."

- "Terörle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz"

Sarıeroğlu, milletin oyunları, planları ve tuzakları gördüğünü aktararak, "Türkiye'yi bölmelerine izin vermeyeceğiz. Kürt, Türk, Sunni, Alevi, Türkmen, Yörük, Çerkez... Bu şekilde enerjimizi boşa harcatmalarına izin vermeyeceğiz. İnşallah 82 milyon vatandaşımızla ay yıldızlı bayrağımızın altında, liderimizle bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve Türkiye'yi, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getireceğiz. Terörle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Yerli ve milli sanayimizi güçlü şekilde ilerleteceğiz." diye konuştu.

Açılışa, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ve Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da katıldı.

"1 Nisan sabahı Türkiye istikrara uyanacak"

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: - "Artık 31 Mart'la birlikte 4,5 sene seçimsiz bir dönem olacak. 1 Nisan sabahı Türkiye istikrara uyanacak inşallah" - "Bu seçim, Türkiye'yi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çekemeyenlere karşı millet

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da
Anahtar Kelimeler:
adana AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu Aladağ

En Çok Okunan Haberler

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Bay Kemal’ yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Bay Kemal’ yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e yönelik sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e yönelik sert sözler

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan İran açıklaması: Çok riskli ve tehlikeli

Çavuşoğlu uyardı: Çok riskli ve tehlikeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Anket firmaları bizi kandırıyor

MHP anket şirketleri için yasal düzenleme istedi

Bakan Kurum'dan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na eleştiri

Bakan Kurum'dan CHP'li başkana tepki!

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.