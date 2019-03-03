AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Artık 31 Mart'la birlikte 4,5 sene seçimsiz bir dönem olacak. 1 Nisan sabahı Türkiye istikrara uyanacak inşallah." dedi.

Sarıeroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere gittiği Aladağ ilçesinin girişindeki Boztahta Köprüsü'nde davul ve zurnayla karşılandı. Vatandaşları selamlayan Sarıeroğlu, beraberindekilerle partisinin ilçe merkezindeki seçim ofisi açılışını gerçekleştirdi.

Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmasında, 31 Mart'ta Aladağlıların Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik'e yetki vereceğine inandığını söyledi.

Tüm seçmenin oyuna talip olduklarını belirten Sarıeroğlu, "Yolu şaşıranlar oldu, trenden indiler, başka trenlere binmiş durumdalar. Artık bizim onlarla işimiz yok. Ben eminim, Aladağlıların da onlarla işi olmayacak." dedi.

Sarıeroğlu, kalkınmanın yerelden başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"5 yılda 7 seçim atlattık. Artık 31 Mart'la birlikte 4,5 sene seçimsiz bir dönem olacak. 1 Nisan sabahı Türkiye istikrara uyanacak inşallah. Biz artık Cumhur İttifakı olarak, hükümet olarak, AK Parti olarak ülkemizin meselelerini, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, beklentilerini ve taleplerini seçim baskısı gündemi olmadan rahat rahat halletmek istiyoruz. Bunun için yetkiyi güçlü şekilde sizlerden istiyoruz. Artık reform dönemine dönmek istiyoruz. Bu seçim, Türkiye'yi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çekemeyenlere karşı milletimizin en güçlü cevabı vereceği seçimlerden birisi olacak. Ben ülkemize, Adana'mıza, liderimize sahip çıkacağınıza inanıyorum."