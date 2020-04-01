1 Nisan şaka mesajları! 1 Nisan 2020 için şaka mesajları

Koronavirüs salgını nedeniyle çok zor günler geçiriyoruz. Eve kapandık canımız sıkkın moraller bozuk ama bugün 1 Nisan. Dünya şaka günü! Bugün biraz moralleri düzeltmek, azıcık gülümsemek için yakınlarınıza 1 Nisan şaka mesajları gönderebilirsiniz. Sizin için çeşit çeşit komik şaka mesajları derledik. İşte SMS, Facebook, Twitter, Instagram vb ile gönderebileceğiniz 1 Nisan şakaları listesi... 1 NİSAN ŞAKA MESAJLARI Bu güzellik, bu gülüş, bu zeka, bu akil hele anlam dolu gözler var ya; tüm güzellikleri bir arada toplanmış. Neyse kendimden çok bahsettim senden ne haber?.. Bu cihaz 10 saniye içinde kendini yok edecektir... Sabah erken kalkamıyorsan güzelim, yanına bir bardak su koy kalkarsın. Nasıl mi? Eee suyun kaldırma kuvvetiyle... Şu an hatların yoğunluğu nedeniyle mesaj tam olarak gelmemiştir ve mesaj yüklenmektedir. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Lütfen bekleyiniz... Amerikan üroloji derneğinin üst ekstremite kurulunun yaptığı son araştırmaya göre SALAK insanlar mesajları okurken telefonlarını sağ elde tutuyor...

Bu mesaj özel bir frekansla gönderilmiştir. Zekilerde hafıza kaybı, aptallarda kısa sureli körlük, öküzlerde bi anlık gülümseme yapar!!! Çok önemli bir not ; sakin aşağıdaki mesajı okumayınız, lütfen ............!!! " NISKALAS RIB NES " ben sana okuma demedim mi. gerçekten haklıymışım :) Sayın abonemiz bu bir bant kaydıdır dinlemek için lütfen biiip deyiniz teşekkürler...:=))) Ufff yavrum, anam. Asvaltın olayım ez beni... Sayın abonemiz lütfen ürkmeyiniz bu cep servisinizin motivasyon mesajıdır... Bahar-i Gullerden Endamli hanım. Sizinle muabbet-i Lütuf etmek Gönlü harabemi tamir-i müdafa edecektir. Sizin cevab-i müstesnanizi bekliyorum..... Beyninizi yeniliyoruz bekleyiniz..... Beyin aranıyor... aranıyor... aranıyor... ı ıh.. bulunamadı... Kalbimi verdim ona saklasın diye salak buzdolabına koymuş kokmasın diye. Oğlumun adını mafya koydum artık bende bir mafya babasıyım. Birini sevdim araba çarptı birini sevdim kanserden öldü birini sevdim çatıdan düştü bak kızdırma seni de severim ha... :)

Kahvaltı yapmadım çünkü seni düşünüyorum, öğle yemeği yemedim çünkü seni düşünüyorum, aksam yemeği yemedim çünkü seni düşünüyorum, gece uyuyamadım çünkü AÇIM AÇ!!! Senin için iki yüzlü diyorlar ama ben katılmıyorum. Bir ikinci yüzün olsa neden bunu kullanasın. Ne bakıyorsun ben senin cep telefonunum canım sıkılmıştı biraz hava almak istedim. Sürün! ölene kadar sürün. Annende sürünsün babanda. Sülalen hep sürünsün. Ölene kadar sürünün.. Nemlendirici krem sürünün..:))) Kadın HAKKI diye bir sey yoktur, HAKKI erkek ismidir. :) Kalbinde yoksa yerim, önemi yok ayakta da giderim! Bugün olmaz işim var, yarın olmaz dersim var, öbür gün olmaz babam evde....... ya anlasana gönlüm yok sende! Kendim için bir şey istiyorsam namerdin Allah'ım anneme güzel bir gelin nasip et!! Aminnnnnn Bugün buzdolabını açtım. Bir kavanoz gördüm. Pekmez sandım pekti! Başına gelenlerin daha korkuncu da olabilirdi. Mesela BENİM başıma gelebilirdi... Param yok diye dert etmesene! Sen zaten her gün kendini harcamaktasın...

Bir kazan varmış. Bu kazan çok iyi dans ediyormuş. Acayip oryantal yapıyormuş. Muhteşem kıvırıyormuş. Bu kazana ne denir? İyi oynayan kazansın… Amerikan üroloji üst kurulunun yaptığı bir araştırma sonucu cinsel hayatında başarısız olan insanlar mesajları okurken telefonları sağ ellerinde tutuyorlar. Bir görsen sana olan sevgimi, karsısında diz çöker merhamet dilersin. Ama aşkım sana bakacak kadar küçülmedi. Sen bir terzinin kızı bense bir fabrikatörün oğluyum. Birleşmemiz imkânsız… Bebeğinizin altına yapmasını istemiyorsanız çevirin üstüne yapsın… Hey garson bana kalbim kadar yanık bir döner, düşüncelerim kadar karışık bir salata ve acılarım kadar koyu bir kahve getir. Bende şeytan tüyü yok, epilasyonla aldırdım. Niye öyle bakıyorsun? Benim ben, cep telefonun. Çantanda durmak boğucu ve karanlıktı. Beni çıkardığın için teşekkür ederim! Bu tüp bebek hatalı: Sürekli gaz kaçırıyor. Size yapılmasını istemediğiniz şeyi başkalarına yapın… Çok zevkli oluyor. Aptalların dahi yapamayacağı şey yoktur, çünkü onlarda kendi çapında birer dâhidir.