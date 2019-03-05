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"1 Nisan'da yeni bir dönem başlatıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 18:49 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: - "1 Nisan'da yeni bir dönem başlatıyoruz. Yoksulluğa hızlı çözümler bulacağız. Bu şehirde gıdaya erişimi ucuzlatacağız. Bu şehirde gıdaya eriştiğinizde kalitesi ve sağlıklı olmasından şüphe etmeyeceksiniz"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "1 Nisan'da yeni bir dönem başlatıyoruz. Yoksulluğa hızlı çözümler bulacağız. Bu şehirde gıdaya erişimi ucuzlatacağız. Bu şehirde gıdaya eriştiğinizde kalitesi ve sağlıklı olmasından şüphe etmeyeceksiniz." dedi.

Kağıthane Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, rakiplerinin ne dedikleriyle ilgilenmediklerini, ilgilendikleri tek şeyin İstanbul'un sorunları olduğunu söyledi.

İmamoğlu, ilk etapta 150 mahallede kreş yapacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben bunu söyledim. Binali Yıldırım, her mahalleye kreş dedi. Demek ki her mahalleye kreş yapmamışsınız. Bir de demişler ki, 'Benim yaptığım kongre merkezinde adaylık açıklamasını yaptılar, yani Haliç Kongre Merkezi.' Ben de teşekkür ederim, güzel bir kongre merkezi yapmışlar. Daha önceleri de başka belediye başkanları Cemal Reşit Rey'i yapmıştı. Herkes bir şey yapacak, yapılan iyi şeyleri alkışlarız. Ama anladılar ki 1 Nisan'dan sonra Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları çok güzel işler yapacak. Söz veriyorum o kadar güzel kültür, kongre merkezleri yapacağız ki birkaç sene sonra onları kendi partilerinin kongrelerini orada yapmaya davet ediyorum."

Yerel seçimlerde siyasetin tonunun düşmesinde kendinin de payı bulunduğunu aktaran İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Çocuğun sevgisini kazanmayan insan bu şehre hizmet edemez. Çocukların kalbi kadar saf, temiz bir şey yok. Çocukların sevgisini göremediğim gün ben siyaseti bırakırım. Çocuktan başlayın en tecrübeli büyüğümüze kadar bu millet kırılmaz. Bu millete yapacağın şeyi anlat oy verir ya da vermez. Her şeyi yaparak seçim kazanılmaz. Seçim kazanmak için her yol mübah değildir. Birilerinin kalbi kırılarak ben seçileceksem ben o makamı istemiyorum. Bu millet Türkiye'nin her yerinden toplanmış şu güzel şehre gelmiş. Hayalleri, çocukları, umut için bu şehre gelmiş. Kriz var, yoksulluk ve işsizlik yaşıyoruz. Her üniversite bitirmiş 5 gencin 2'si işsiz. Her 4 gencin birisi işsiz. Neredeyse her 100 kişinin 20'si işsiz. Şu şehre, moral, güler yüz, samimiyet gelsin 6 ayda bu şehirde kriz kalmaz."

- "Yoksulluğa hızlı çözümler bulacağız"

İmamoğlu, herkesin inancına saygı duyan bir belediye başkanlığı yapacağını kaydederek, İstanbul'da her renk ve her kesimden insan olduğunu anımsattı.

İstanbul'da her kesimin özgürce ibadetini yapacağını ve vicdan ile ahlakın her şeyin önünde olması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"1 Nisan'da yeni bir dönem başlatıyoruz. Yoksulluğa hızlı çözümler bulacağız. Bu şehirde gıdaya erişimi ucuzlatacağız. Bu şehirde gıdaya eriştiğinizde kalitesi ve sağlıklı olmasından şüphe etmeyeceksiniz. Biz milletin önüne seçime 1 ay kala tanzim satış yapıyorum diye milleti kuyruğa dizip deşifre etmeyeceğiz. Bizim ahlakımız eğer bir ihtiyaç varsa, ihtiyacı gideriyorsanız veren el alan eli görmeyecek. O millet keyfinden mi kuyruğa giriyor, cebinde yok. Biz dedik ki bunu düzeltin. Bilmiyorsanız bu işi 40 yıl önce yapan bir anlayıştan geliyoruz, gelin size tanzim satışı anlatalım bizim projelerimizde var. Ulaşımı ucuzlatacağız. Çocuklar 6 yaşına kadardı 12 yaşına kadar ücretsiz olacak. Öğrencileri 85 liradan 50 liraya düşürdük. Anne doğum yaptığı gün kartını hediye edeceğiz. Anneye diyeceğiz ki 4 yaşına kadar çocuğunla ücretsiz bir şekilde bütün İstanbul'u gezebileceksin, bedava."

Konuşmaların ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Engin Altay ve İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane Merkez Mahallesi Çobançeşme Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Kağıthane

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