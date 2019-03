"1 Nisan'da yeni bir dönem başlatıyoruz"

"Ben bunu söyledim. Binali Yıldırım, her mahalleye kreş dedi. Demek ki her mahalleye kreş yapmamışsınız. Bir de demişler ki, 'Benim yaptığım kongre merkezinde adaylık açıklamasını yaptılar, yani Haliç Kongre Merkezi.' Ben de teşekkür ederim, güzel bir kongre merkezi yapmışlar. Daha önceleri de başka belediye başkanları Cemal Reşit Rey'i yapmıştı. Herkes bir şey yapacak, yapılan iyi şeyleri alkışlarız. Ama anladılar ki 1 Nisan'dan sonra Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları çok güzel işler yapacak. Söz veriyorum o kadar güzel kültür, kongre merkezleri yapacağız ki birkaç sene sonra onları kendi partilerinin kongrelerini orada yapmaya davet ediyorum."

Yerel seçimlerde siyasetin tonunun düşmesinde kendinin de payı bulunduğunu aktaran İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Çocuğun sevgisini kazanmayan insan bu şehre hizmet edemez. Çocukların kalbi kadar saf, temiz bir şey yok. Çocukların sevgisini göremediğim gün ben siyaseti bırakırım. Çocuktan başlayın en tecrübeli büyüğümüze kadar bu millet kırılmaz. Bu millete yapacağın şeyi anlat oy verir ya da vermez. Her şeyi yaparak seçim kazanılmaz. Seçim kazanmak için her yol mübah değildir. Birilerinin kalbi kırılarak ben seçileceksem ben o makamı istemiyorum. Bu millet Türkiye'nin her yerinden toplanmış şu güzel şehre gelmiş. Hayalleri, çocukları, umut için bu şehre gelmiş. Kriz var, yoksulluk ve işsizlik yaşıyoruz. Her üniversite bitirmiş 5 gencin 2'si işsiz. Her 4 gencin birisi işsiz. Neredeyse her 100 kişinin 20'si işsiz. Şu şehre, moral, güler yüz, samimiyet gelsin 6 ayda bu şehirde kriz kalmaz."

- "Yoksulluğa hızlı çözümler bulacağız"

İmamoğlu, herkesin inancına saygı duyan bir belediye başkanlığı yapacağını kaydederek, İstanbul'da her renk ve her kesimden insan olduğunu anımsattı.