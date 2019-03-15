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"1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin gerçek ana muhalefet partisi olacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:52 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: - "AK Parti iktidarıyla mücadele ederken daha çok ana muhalefet partisiyle mücadele eder hale geldik. Onlar tarafından saldırgan bir tutuma maruz kalıyoruz" - "Türkiye'nin kaderine yeniden DSP el koyacak. 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin gerçek ana muhalefet partisi olarak çalışmalarımıza başlayacağız"

İZMİR (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "AK Parti iktidarıyla mücadele ederken daha çok ana muhalefet partisiyle mücadele eder hale geldik. Onlar tarafından saldırgan bir tutuma maruz kalıyoruz." dedi.

Aksakal, partisinin İzmir İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinin DSP için çok önemli olduğunu belirterek, uzun süredir seçimlerden uzak tutulmaya çalışıldıklarını savundu.

Aksakal, "DSP, Bülent Ecevit'in şahsında Türk toplumunun gönlünde taht kurmuş bir parti olarak yeniden insanların beklentisi haline geldi. Sandıklardan gümbür gümbür çıkacağız, güvercinler gökyüzünü kaplayacak. Türkiye'nin kaderine yeniden DSP el koyacak. 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin gerçek ana muhalefet partisi olarak çalışmalarımıza başlayacağız. Bu süreçte toplumun bütün kesimleriyle buluşacağız ve 2023 seçimlerinin de en başarılı partisi DSP olacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ekonomik beka sorunu olduğuna işaret eden Aksakal, "AK Parti iktidarıyla mücadele ederken daha çok ana muhalefet partisiyle mücadele eder hale geldik. Onlar tarafından saldırgan bir tutuma maruz kalıyoruz. Geçtiğimiz hafta Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın arabası taşlandı. Afişlerimiz akşam asılıyor sabah yırtılmış halde buluyoruz. Adayımıza saldırıda bulunan 4 kişi yakalandı ve Çankaya Belediyesi Fen İşlerinde çalıştıkları tespit edildi. Muhtemelen afişlerimizi yırtanlar da o kişiler." diye konuştu.

Seçimlere birkaç gün kala "DSP'nin adaylarını geri çektiği" şaibesini yaymak için 10'ar kişilik ekipler kurulduğu duyumunu aldığını aktaran Aksakal, parti üyelerine de bunlara fırsat verilmemesi uyarısında bulundu.

CHP yanlılarının sosyal medyada DSP ile ilgili karalayıcı videolar yaydığını ileri süren Aksakal, "Bunlar DSP'nin önceden olduğu gibi munis davranacağı olaylar değil. Güvercin yeri geldiğinde şahin olmasını da bilir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal

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