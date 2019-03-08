"1 Nisan'dan sonra kadın kollarımızı kuracağız"

Bağcılar'da İYİ Parti ve CHP'li kadınlara seslenen Akşener, "Bağcılar çok önemli. Kapı kapı gezmeliyiz, kendimizi anlatmalıyız. Bu görev tüm kadınların. Muhammet Bayram, İYİ Parti ve CHP'nin Bağcılar'daki ortak adayıdır ama bunun iyi bilinmediğini görüyorum. İki partinin kadınlarına burada çok iş düşüyor. El ele vereceksiniz, ortak çalışacaksınız. Örneğin Ekrem İmamoğlu'na benim kadar çalışan şahıs yok. Tüm teşkilatımız da öyle olmalı. Siz ayrıştırıcı dile düşmeyecek, gönül kazanacaksınız. Esnafa gideceksiniz, onların sorunlarını dinleyeceksiniz." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kadın hakları üzerine çalışmalar yapan derneklerin tavsiyeleri üzerine, kadın kolları kurmaya karar verdiklerini belirterek, "Ben de yıllarca kadın hareketinin içinden gelen bir hoca olarak bu eksiği gördüm. 1 Nisan'dan sonra tüzük kongresi yapacağız ve kadın kollarımızı kuracağız." dedi.

Seçmenlerin kendilerine değer veren ve sorunlarıyla ilgilenen liderlere oy verdiğini belirten Akşener, partililere halkla iletişimin sıkı tutulmasını tavsiye etti.

Meral Akşener, şöyle devam etti:

"İnsanları ikna etmek için yanlarına gitmeli ve onlarla konuşmalısınız. Ben tüm siyaset hayatım boyunca bunu yaptım. Bununla beraber kadınlara karşı biraz mahcubum çünkü yeteri kadar kadın milletvekiline yer veremedik. Kadınları yeteri kadar siyasetin karar mercilerine taşıyamadık. Bu seçimden sonra bu konuda daha dikkatli davranacağız."

Akşener, konuşmasının ardından Bağcılar Yürüyüş Yolu'nda kadınlara karanfil dağıtıp 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

- "Bizim ilkelerimiz var ve adaylarımız onlara uygun davranmalı"

Daha sonra Arnavutköy'e geçen Akşener, burada da kadınlara seslendi.

Akşener, yerel seçimlerin ardından siyasetin karar mekanizmalarında kadınlara daha fazla yer vereceklerini anlatarak, "Kadın hakları üzerine çalışmalar yapan derneklerin tavsiyeleri üzerine kadın kolları kurmaya karar verdik. Ben de yıllarca kadın hareketinin içinden gelen bir hoca olarak bu eksiği gördüm. 1 Nisan'dan sonra tüzük kongresi yapacağız ve kadın kollarımızı kuracağız. İdealle uygulama arasında büyük bir fark var. Artık kadınlarımız daha aktif bir şekilde siyasetin içinde yer alacak." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti ve CHP'nin Arnavutköy'deki ortak adayı Muharrem Yaman'ın siyasi tecrübelerine güvendiğini belirten Akşener, "İster İYİ Parti'den ister CHP'den hangi aday olursa olsun, bazı konularda tavsiyelerde bulunuyorum. Bizim ilkelerimiz var ve adaylarımız onlara uygun davranmalı. Yolsuzluk, israf ve adam kayırma yapmayacaklar. Bunları bizzat engelleyeceğim." şeklinde konuştu.

